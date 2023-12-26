Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Тренер «сливочных» выберет стартового голкипера после рождественских выходных
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время планирует определиться со стартовым голкипером мадридского клуба, который будет играть до конца сезона.
По информации испанского издания Marca, итальянский наставник больше не будет делить игровое время между испанцем Кепой Аррисабалагой и украинцем Андреем Луниным. Анчелотти после рождественских праздников выберет первого номера «королевского клуба» на вторую часть сезона.
Ранее сообщалось, что Лунин может перебраться в Английскую Премьер-лигу, украинским голкипером заинтересовались «Челси» и «Ньюкасл».
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