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  4. Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Испания
26 декабря 2023, 15:36 | Обновлено 26 декабря 2023, 15:46
6930
6

Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным

Тренер «сливочных» выберет стартового голкипера после рождественских выходных

26 декабря 2023, 15:36 | Обновлено 26 декабря 2023, 15:46
6930
6
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время планирует определиться со стартовым голкипером мадридского клуба, который будет играть до конца сезона.

По информации испанского издания Marca, итальянский наставник больше не будет делить игровое время между испанцем Кепой Аррисабалагой и украинцем Андреем Луниным. Анчелотти после рождественских праздников выберет первого номера «королевского клуба» на вторую часть сезона.

Ранее сообщалось, что Лунин может перебраться в Английскую Премьер-лигу, украинским голкипером заинтересовались «Челси» и «Ньюкасл».

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Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Комментарии 6
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ALKOSruLKA
Щодня - кардинально протилежна новина про Луніна.
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+5
nick07
а це вчорашня "новина"))))
"Після матчу Ла Ліги проти «Алавеса» (1:0) наставник «Реала» Карло Анчелотті вирішив, що надаватиме ігровий час у чемпіонаті Іспанії обом воротарям «вершкових» – українцю Андрію Луніну та Кепі Аррісабалазі.Як повідомляє Defensa Central, нашому співвітчизнику доведеться ділити ігровий час зі своїм конкурентом. "
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+4
Перець
На місці Луніна з такою грою хоть зараз в Апл, а він хай думає 
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0
Умник
Парни завяжите мне глаза буду выбирать
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0
Nordenus
К сожалению, наверное все таки Кепу поставит в основу... сложно представить что Лунин до конца сезона будет основным в Реале
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-1
December 32
Пусть кубики бросают.   6 - 6  остаётся на банке.)
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-1
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