Провал Челси, где сыграет сборная с БиГ, Жирона назвала сумму за Цыганкова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 декабря.

1А. Челси проиграл Вулверхэмптону, Мудрик вышел на поле во втором тайме

Подопечные Маурисио Почеттино продолжают разочаровывать болельщиков

1Б. Таблица АПЛ. Арсенал – рождественский лидер, Ман Сити – 5-й, что у Мудрика?

24 декабря завершился последний матч 18-го тура чемпионата Англии

2А. Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном

Украинский вингер «Челси» вышел на поле на 59-й минуте

2А. «О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе

Маурисио Почеттино получил шквал критики за решение оставить Мудрика на скамейке для запасных

3. Стало известно, где состоится матч Босния и Герцеговина – Украина

Игру будет принимать стадион в городе Зеница

4. Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ

Украинский форвард может перейти в английский чемпионат

5А. Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова

Руководству «Барсы» понравилась игра Георгия в матче ЛЧ между «горняками» и каталонцами

5Б. Ювентус попытается подписать Судакова. Известны возможные условия перехода

Полузащитник «Шахтера» остается целью «старой синьоры»

6А. Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова

Украинцем интересуются не только в Ла Лиге и АПЛ, но и в Италии

6Б. Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?

Артем Довбик и Виктор Цыганков причастны к существенным изменениям в жизни маленького городка

7. Реал готов выкупить бразильца у Шахтера. Известна сумма трансфера

Донецкий клуб может заработать 15 млн евро

8. Мирон Маркевич рассказал о встрече с Романом Яремчуком в Испании

Украинский тренер рассказал об отпуске и возможном пополнении тренерского штаба «Карпат»



9А. Виталий Миколенко – в топ-3 игроков АПЛ в интересном рейтинге от WhoScored

Украинский защитник «Эвертона» отлично повысил свой уровень игры в текущем сезоне

9Б. Реброву нужно выбирать. Лунин и Трубин попали в топ лучших киперов Европы

Андрей и Анатолий отлично демонстрируют себя в «Реале» и «Бенфике» соответственно

10А. Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения

Рассказываем все о противостоянии

10Б. Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего

Странное выступление Деонтея

10В. Дюбуа, Санчес и другие победы андеркарда турнира в Саудовской Аравии

Рассказываем о главном