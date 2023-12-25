Провал Челси, где сыграет сборная с БиГ, Жирона назвала сумму за Цыганкова
Главные новости за 24 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 декабря.
1А. Челси проиграл Вулверхэмптону, Мудрик вышел на поле во втором тайме
Подопечные Маурисио Почеттино продолжают разочаровывать болельщиков
1Б. Таблица АПЛ. Арсенал – рождественский лидер, Ман Сити – 5-й, что у Мудрика?
24 декабря завершился последний матч 18-го тура чемпионата Англии
2А. Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Украинский вингер «Челси» вышел на поле на 59-й минуте
2А. «О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
Маурисио Почеттино получил шквал критики за решение оставить Мудрика на скамейке для запасных
3. Стало известно, где состоится матч Босния и Герцеговина – Украина
Игру будет принимать стадион в городе Зеница
4. Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
Украинский форвард может перейти в английский чемпионат
5А. Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Руководству «Барсы» понравилась игра Георгия в матче ЛЧ между «горняками» и каталонцами
5Б. Ювентус попытается подписать Судакова. Известны возможные условия перехода
Полузащитник «Шахтера» остается целью «старой синьоры»
6А. Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
Украинцем интересуются не только в Ла Лиге и АПЛ, но и в Италии
6Б. Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Артем Довбик и Виктор Цыганков причастны к существенным изменениям в жизни маленького городка
7. Реал готов выкупить бразильца у Шахтера. Известна сумма трансфера
Донецкий клуб может заработать 15 млн евро
8. Мирон Маркевич рассказал о встрече с Романом Яремчуком в Испании
Украинский тренер рассказал об отпуске и возможном пополнении тренерского штаба «Карпат»
9А. Виталий Миколенко – в топ-3 игроков АПЛ в интересном рейтинге от WhoScored
Украинский защитник «Эвертона» отлично повысил свой уровень игры в текущем сезоне
9Б. Реброву нужно выбирать. Лунин и Трубин попали в топ лучших киперов Европы
Андрей и Анатолий отлично демонстрируют себя в «Реале» и «Бенфике» соответственно
10А. Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения
Рассказываем все о противостоянии
10Б. Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего
Странное выступление Деонтея
10В. Дюбуа, Санчес и другие победы андеркарда турнира в Саудовской Аравии
Рассказываем о главном
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