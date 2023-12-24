Реал готов выкупить бразильца у Шахтера. Известна сумма трансфера

В мадридском «Реале» решили выкупить арендованного у донецкого «Шахтера» бразильца Винисиуса Тобиаса.

По сообщениям испанского издания AS, сумма трансфера 19-летнего футболиста составит 15 миллионов евро, а Тобиас станет полноценным игроком «королевского клуба» уже летом 2024 года.

За 2,5 сезона в резервной команде «Реала» бразилец сыграл в 57 матчах, в которых оформил 8 ассистов. В нынешнем сезоне Винисиус Тобиас провел 6 игр за «Кастилью», в которых отличился 2 передачами.

Ранее главный тренер «Реала» Карл Анчелотти похвалил Пересу игрока «Шахтера».