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Испания
24 декабря 2023, 13:06 | Обновлено 24 декабря 2023, 13:08
2835
0

Реал готов выкупить бразильца у Шахтера. Известна сумма трансфера

Донецкий клуб может заработать 15 млн евро

24 декабря 2023, 13:06 | Обновлено 24 декабря 2023, 13:08
2835
0
Реал готов выкупить бразильца у Шахтера. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

В мадридском «Реале» решили выкупить арендованного у донецкого «Шахтера» бразильца Винисиуса Тобиаса.

По сообщениям испанского издания AS, сумма трансфера 19-летнего футболиста составит 15 миллионов евро, а Тобиас станет полноценным игроком «королевского клуба» уже летом 2024 года.

За 2,5 сезона в резервной команде «Реала» бразилец сыграл в 57 матчах, в которых оформил 8 ассистов. В нынешнем сезоне Винисиус Тобиас провел 6 игр за «Кастилью», в которых отличился 2 передачами.

Ранее главный тренер «Реала» Карл Анчелотти похвалил Пересу игрока «Шахтера».

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Источник AS
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