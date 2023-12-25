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Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 02:10 | Обновлено 25 декабря 2023, 02:11
444
3

Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова

Руководству «Барсы» понравилась игра Георгия в матче ЛЧ между «горняками» и каталонцами

25 декабря 2023, 02:10 | Обновлено 25 декабря 2023, 02:11
444
3
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Гранд испанского футбола «Барселона» нацелился на 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

Об этом сообщает каталонское издание Xcatalunya. По информации источника, руководству «сине-гранатовых» понравилась игра Судакова в матче Лиги чемпионов, когда «горняки» обыграли «блауграну» 1:0.

В последнее время Георгия сватают в туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что «старая синьора» готова договариваться, даже если запрос «горняков» по цене на 21-летнего футболиста не изменился. «Шахтер» хочет получить с продажи украинца 35 миллионов евро.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Отметим, что в чемпионате Испании уже выступают 4 украинца: Артем Довбик, Виктор Цыганков (оба – «Жирона»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид) и Роман Яремчук («Валенсия»).

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Барселона Шахтер Донецк трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Ювентус трансферы Серии A Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин Роман Яремчук Жирона Реал Мадрид
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Комментарии 3
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Дані Рохас
опять пошла вот эта трансферная сага
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Octopus
А чья игра больше понравилась им, Судакова или Цыганкова, они обоим влетели ))
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0
Alex Komnin
Краще до Атлетіко, чим туди.
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0
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