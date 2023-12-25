Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Руководству «Барсы» понравилась игра Георгия в матче ЛЧ между «горняками» и каталонцами
Гранд испанского футбола «Барселона» нацелился на 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.
Об этом сообщает каталонское издание Xcatalunya. По информации источника, руководству «сине-гранатовых» понравилась игра Судакова в матче Лиги чемпионов, когда «горняки» обыграли «блауграну» 1:0.
В последнее время Георгия сватают в туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что «старая синьора» готова договариваться, даже если запрос «горняков» по цене на 21-летнего футболиста не изменился. «Шахтер» хочет получить с продажи украинца 35 миллионов евро.
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Отметим, что в чемпионате Испании уже выступают 4 украинца: Артем Довбик, Виктор Цыганков (оба – «Жирона»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид) и Роман Яремчук («Валенсия»).
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