Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова

Гранд испанского футбола «Барселона» нацелился на 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

Об этом сообщает каталонское издание Xcatalunya. По информации источника, руководству «сине-гранатовых» понравилась игра Судакова в матче Лиги чемпионов, когда «горняки» обыграли «блауграну» 1:0.

В последнее время Георгия сватают в туринский «Ювентус». Ранее сообщалось, что «старая синьора» готова договариваться, даже если запрос «горняков» по цене на 21-летнего футболиста не изменился. «Шахтер» хочет получить с продажи украинца 35 миллионов евро.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Отметим, что в чемпионате Испании уже выступают 4 украинца: Артем Довбик, Виктор Цыганков (оба – «Жирона»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид) и Роман Яремчук («Валенсия»).