Скидки не будет. Шахтер обозначил Ювентусу цену на Судакова

Итальянский «Ювентус» продолжает интересоваться центральным полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Георгием Судаковым.

Судаков остается одним из ключевых вариантов для туринцев на зимнее трансферное окно, однако «Шахтер» не стремится продать своего футболиста во что бы то ни стало, и продолжает требовать за Судакова 35 миллионов евро.

«Ювентус» может согласиться на такие условия, но лишь в случае, если итальянцам удастся договориться с «горняками» о разбивке суммы на несколько платежей – в рассрочку.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» оценивает возможность продажи вингера Сэмьюэла Илинг-Джуниора, чтобы получить необходимые деньги на покупку Судакова.