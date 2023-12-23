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  4. Скидки не будет. Шахтер обозначил Ювентусу цену на Судакова
Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 16:34 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:06
3086
13

Скидки не будет. Шахтер обозначил Ювентусу цену на Судакова

«Горняки» готовы продать хавбека, но только за «правильную» сумму

23 декабря 2023, 16:34 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:06
3086
13
Скидки не будет. Шахтер обозначил Ювентусу цену на Судакова
shakhtar.com

Итальянский «Ювентус» продолжает интересоваться центральным полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Георгием Судаковым.

Судаков остается одним из ключевых вариантов для туринцев на зимнее трансферное окно, однако «Шахтер» не стремится продать своего футболиста во что бы то ни стало, и продолжает требовать за Судакова 35 миллионов евро.

«Ювентус» может согласиться на такие условия, но лишь в случае, если итальянцам удастся договориться с «горняками» о разбивке суммы на несколько платежей – в рассрочку.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» оценивает возможность продажи вингера Сэмьюэла Илинг-Джуниора, чтобы получить необходимые деньги на покупку Судакова.

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Георгий Судаков Ювентус Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Источник Tuttojuve
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Комментарии 14
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avk2307
якщо у Судакова контракт до 2028 року, то можуть просити 35.
Скоріш за все нікуди він не поїде. І Юве знайде альтернативу
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+2
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AK.228
Цілком адекватно!!
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+1
Асталависта
Удивительно кще что не 50-60
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0
nicksaf
Второй раз обдурить уже не удастся. Так хоть 5 млн. может ШД заработать , а так нет.
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-1
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Перець
Це 2 Мудрика
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-3
Алекс 122
Хотя бы не смешили Такая же липа как мудрик .Если 5 млн дадут отправятв тот же день чтоб.не передумали 
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-6
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