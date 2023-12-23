Скидки не будет. Шахтер обозначил Ювентусу цену на Судакова
«Горняки» готовы продать хавбека, но только за «правильную» сумму
Итальянский «Ювентус» продолжает интересоваться центральным полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Георгием Судаковым.
Судаков остается одним из ключевых вариантов для туринцев на зимнее трансферное окно, однако «Шахтер» не стремится продать своего футболиста во что бы то ни стало, и продолжает требовать за Судакова 35 миллионов евро.
«Ювентус» может согласиться на такие условия, но лишь в случае, если итальянцам удастся договориться с «горняками» о разбивке суммы на несколько платежей – в рассрочку.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» оценивает возможность продажи вингера Сэмьюэла Илинг-Джуниора, чтобы получить необходимые деньги на покупку Судакова.
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