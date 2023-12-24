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  4. Ювентус попытается подписать Судакова. Известны возможные условия перехода
Италия
24 декабря 2023, 11:20 |
1835
8

Ювентус попытается подписать Судакова. Известны возможные условия перехода

Полузащитник «Шахтера» остается целью «старой синьоры»

24 декабря 2023, 11:20 |
1835
8
Ювентус попытается подписать Судакова. Известны возможные условия перехода
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» в ближайшие дни вновь попытается подписать полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

Источник подтверждает, что «старая синьора» готова договариваться, даже если запрос «горняков» по цене на 21-летнего футболиста не изменился. Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить с продажи украинца 35 миллионов евро. Среди опций – выплата суммы несколькими траншами с определенной периодичностью. Также не исключен вариант с прописанными бонусами, выплата которых будет зависеть от качества игры Георгия.

В этом сезоне Георгия Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Ювентус трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 8
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valerafan1
Більше ніж 18 він і не коштує. Дурні будуть ті, хто заплатить більше.
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+4
Octopus
Еще раз? А что уже были реальные попытки и это не палкенд с бурбасом распространяют?
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+3
Burevestnik
нє-нє-нє...   35 лям - мало.    щонайменше 55+35.  
і щє  + 2 велосипеда  з електромоторами!!!       
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+1
Евгений Кожушко
35 мільонів за 3 голи і 1 передачу🤦‍♂️
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+1
Octopus
Даже если переход реален, и действительно им интересуются, он поступит глупо, если переедет в Турин. В Италии очень тяжело заиграть, нужно быть реально талантливым и трудоголиком, нужно быть мужиком. Коваленко не даст соврать, даже в клубах пониже рангом тяжело, что там за Ювентус говорить, в котором не будет кого-то вроде Почеттино, и никто там не будет вести себя с ним как с сыном, дарить книжки и ласково журить. Ювентус принадлежит одной из влиятельнейших семей Италии, которая связана с мафией. Серия А тяжела психологически, как по мне тяжелее АПЛ в этом плане, это лига маскулинности, провокаций и волчьей конкуренции.
Лучше бы поехал куда-то вроде Бетиса с Пеллегрини. Считаю, выбирать надо не клуб, а тренера. Аллегри то таке.
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0
Footbulka
Його максимум 20 лямів, все інше це спекуляція 
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0
mayakovskiy1
Його продадуть дорожче ніж Добика і тим паче Циганкова. Це факт
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-2
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