Ювентус попытается подписать Судакова. Известны возможные условия перехода

Туринский «Ювентус» в ближайшие дни вновь попытается подписать полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.

Источник подтверждает, что «старая синьора» готова договариваться, даже если запрос «горняков» по цене на 21-летнего футболиста не изменился. Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить с продажи украинца 35 миллионов евро. Среди опций – выплата суммы несколькими траншами с определенной периодичностью. Также не исключен вариант с прописанными бонусами, выплата которых будет зависеть от качества игры Георгия.

В этом сезоне Георгия Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.