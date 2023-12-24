Ювентус попытается подписать Судакова. Известны возможные условия перехода
Полузащитник «Шахтера» остается целью «старой синьоры»
Туринский «Ювентус» в ближайшие дни вновь попытается подписать полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb.
Источник подтверждает, что «старая синьора» готова договариваться, даже если запрос «горняков» по цене на 21-летнего футболиста не изменился. Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить с продажи украинца 35 миллионов евро. Среди опций – выплата суммы несколькими траншами с определенной периодичностью. Также не исключен вариант с прописанными бонусами, выплата которых будет зависеть от качества игры Георгия.
В этом сезоне Георгия Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
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і щє + 2 велосипеда з електромоторами!!!
Лучше бы поехал куда-то вроде Бетиса с Пеллегрини. Считаю, выбирать надо не клуб, а тренера. Аллегри то таке.