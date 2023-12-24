Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Испания
24 декабря 2023, 11:35 | Обновлено 24 декабря 2023, 13:16
5340
0

Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?

Артем Довбик и Виктор Цыганков причастны к существенным изменениям в жизни маленького городка

24 декабря 2023, 11:35 | Обновлено 24 декабря 2023, 13:16
5340
0
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание VilaWeb провело интересное исследование изменений экономики города Жирона (население около 100 тысяч) на фоне хороших результатов футбольной и баскетбольной команды.

Когда в 2018 году «Жирона» впервые в своей истории вышла в высший дивизион Испании, торговая палата города посчитала, что это пополнит казну Жироны на 22.5 миллионов евро. Уже в этом году эта цифра составляет примерно 40 миллионов. Такие деньги приходят в город из-за того, что появляется все больше и больше желающих посещать матчи «Жироны», даже если для этого приходится ехать к ним домой. Это подтвеждает и посол Южной Кореи в Испании: «Вы не представляете, сколько корейских болельщиков сейчас следят за «Жироной».

Пока неизвестно, что принесет городу феноменальное выступление в этом сезоне, но очевидно, что количество футбольных туристов в случае квалификации в Лигу чемпионов возрастет в разы.

Влияние ФК «Жирона» на развитие города настолько весомо, что, по словам президента торговой палаты города Жауме Фабреги, при обсуждении строительства новой больницы палата настаивает на том, чтобы она была направлена на лечение и реабилитацию спортсменов.

Кроме этого, массовые приезды футбольных фанатов из соседних городов провоцируют рост цен на аренду жилья. В одном из районов примерно 15% квартир выделено именно для спортивных туристов. Из-за этого стоимость аренды жилья в Жироне выросла на 14% и теперь составляет 763 евро в месяц. Властям города даже пришлось вмешаться и ограничить количество туристических квартир до 4% от общего количества.

Сейчас «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 18 турах (такой же результат у «Реала», который идет первым).

В этом сезоне Ла Лиги украинский нападающий Артем Довбик провел 17 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. На счету другого игрока «Жироны» Виктора Цыганкова 3 гола и 3 ассиста в 14 поединках чемпионата.

По теме:
«За ним следит Бавария». В Испании оценили игру Цыганкова и Довбика
Мирон Маркевич рассказал о встрече с Романом Яремчуком в Испании
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу финансы Артем Довбик
Источник
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24 декабря 2023, 12:12 7
Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 24 декабря в 15:00 по Киеву

Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
Бокс | 24 декабря 2023, 01:50 22
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул

Главный поединок в Саудовской Аравии длился всего 5 раундов

Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Бокс | 23.12.2023, 21:55
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ
Футбол | 23.12.2023, 20:01
Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ
Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ
Мирон МАРКЕВИЧ: «На возвращение Владимира Езерского очень рассчитываю»
Футбол | 24.12.2023, 11:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «На возвращение Владимира Езерского очень рассчитываю»
Мирон МАРКЕВИЧ: «На возвращение Владимира Езерского очень рассчитываю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
23.12.2023, 19:19 10
Футбол
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
22.12.2023, 19:31
Футбол
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
22.12.2023, 23:11 8
Футбол
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
23.12.2023, 23:06 9
Футбол
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
23.12.2023, 00:41 3
Футбол
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
23.12.2023, 08:10 5
Футбол
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
24.12.2023, 00:30
Бокс
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
22.12.2023, 12:00 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем