Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?

Издание VilaWeb провело интересное исследование изменений экономики города Жирона (население около 100 тысяч) на фоне хороших результатов футбольной и баскетбольной команды.

Когда в 2018 году «Жирона» впервые в своей истории вышла в высший дивизион Испании, торговая палата города посчитала, что это пополнит казну Жироны на 22.5 миллионов евро. Уже в этом году эта цифра составляет примерно 40 миллионов. Такие деньги приходят в город из-за того, что появляется все больше и больше желающих посещать матчи «Жироны», даже если для этого приходится ехать к ним домой. Это подтвеждает и посол Южной Кореи в Испании: «Вы не представляете, сколько корейских болельщиков сейчас следят за «Жироной».

Пока неизвестно, что принесет городу феноменальное выступление в этом сезоне, но очевидно, что количество футбольных туристов в случае квалификации в Лигу чемпионов возрастет в разы.

Влияние ФК «Жирона» на развитие города настолько весомо, что, по словам президента торговой палаты города Жауме Фабреги, при обсуждении строительства новой больницы палата настаивает на том, чтобы она была направлена на лечение и реабилитацию спортсменов.

Кроме этого, массовые приезды футбольных фанатов из соседних городов провоцируют рост цен на аренду жилья. В одном из районов примерно 15% квартир выделено именно для спортивных туристов. Из-за этого стоимость аренды жилья в Жироне выросла на 14% и теперь составляет 763 евро в месяц. Властям города даже пришлось вмешаться и ограничить количество туристических квартир до 4% от общего количества.

Сейчас «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 18 турах (такой же результат у «Реала», который идет первым).

В этом сезоне Ла Лиги украинский нападающий Артем Довбик провел 17 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. На счету другого игрока «Жироны» Виктора Цыганкова 3 гола и 3 ассиста в 14 поединках чемпионата.