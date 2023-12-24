Мирон Маркевич рассказал о встрече с Романом Яремчуком в Испании

В декабре главный тренер львовских «Карпат», заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич находился в Испании.

По возвращении на Родину в разговоре с корреспондентом Sport.ua он сообщил, с какой целью посетил Пиренеи:

– Футболисты «Карпат» один из этапов подготовки планируют провести в феврале в Испании. Надеюсь, что необходимое разрешение на выезд львовяне получат. Посетил тренировочный центр недалеко от Аликанте, где «зелено-белые» собираются дислоцироваться. Также обсудили с испанской стороной даты спаррингов и потенциальных соперников.

– Если «Карпаты» собираются в Испанию в феврале, то футболисты «Полесья» и «Металлиста 1925» планируют провести сбор в этой стране уже в январе.

– Ничего удивительного, в Испании действительно хорошие условия для подготовки в это время года.

– Сейчас в местной Ла лиге на виду украинский нападающий Артем Довбик, защищающий цвета «Жироны». С ним случайно ваши пути не пересекались?

– Нет, хотя, конечно, очень рад Артему, который популяризирует в Испании украинский футбол. Остается надеяться, что забитые голы за «Жирону» придадут Довбику уверенности в своих силах и он, наконец, начнет радовать результативностью и в составе национальной сборной Украины. Это очень важно, ведь у наших ребят впереди решающие поединки в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

А вот с кем встретился в Валенсии, так это с Романом Яремчуком. В отличие от Довбика он пока не радует забитыми мячами, но духом не падает. Я пожелал земляку как можно скорее исправить прицел, который пойдет на пользу, как его нынешнему клубу, так и национальной сборной Украины.

– Тогда напоследок уточните, войдет ли Владимир Езерский в тренерский штаб «Карпат»?

– Я на его возвращение домой очень рассчитываю. Надеюсь, что совсем скоро он узаконит свои отношения с «Карпатами». Будет отвечать за подготовку защитников и действия при розыгрыше стандартных положений. В свое время Владимир делал это качественно в «Днепре», когда мы работали в этой команде.

Ранее Мирон Маркевич поделился планами «Карпат» на весеннюю часть сезона.