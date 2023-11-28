Мирон Маркевич поделился планами Карпат на весеннюю часть сезона

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился планами команды на весеннюю часть сезона.

«Планы ясны – нам нужно провести еще десять матчей против команд из другой географической группы. Пока мы не изучали будущих соперников, ведь во всех командах будут изменения.

Очевидно, что вся борьба впереди. У нас есть гандикап, но поверьте мне – мы будем настраивать всех футболистов и сами себя на то, что все только впереди. Мы будем очень серьезно готовиться к заключительным матчам. Наша задача – не просто выйти в УПЛ, а финишировать на первом месте», – сказал Маркевич.

Ранее Маркевич отреагировал на новость о признании львовского клуба правопреемником старой команды.