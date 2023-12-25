Реброву нужно выбирать. Лунин и Трубин попали в топ лучших киперов Европы

Два украинских голкипера Андрей Лунин и Анатолий Трубин попали в топ лучших голкиперов Европы сразу по двум показателям.

Андрей и Анатолий оказались в топ-7 лучших вратарей лучших 7 европейских лиг по проценту отраженных ударов. Кипер «Бенфики» возглавил рейтинг, а вратарь мадридского «Реала» расположился на 7-й позиции.

Лучшие голкиперы топ-7 лиг Европы по проценту сейвов:

Анатолий Трубин (Бенфика) – 88.2%; Вальтер Бенитес (ПСВ) – 86.2%; Ян Зоммер (Интер) – 85.7%; Пьетро Терраччано (Фиорентина) – 84.9%; Руй Силва (Бетис) – 84.6%; Альваро Вальес (Лас Пальмас) – 84.1%; Андрей Лунин (Реал) – 83.3%.

Также Трубин и Лунин оказались среди лучших по показателю PostShotXG, который является суммарной метрикой всех моментов, когда голкипер спасает ворота во время игры.

В этом топе Трубин занял вторую позицию, имея 0,49. А Лунин с показателем 0,44 – на третьем месте.

Лидеры топ-7 лиг Европы по PStXG:

Альваро Вальес (Лас Пальмас) – 0.52; Анатолий Трубин (Бенфика) – 0.49; Андрей Лунин (Реал) – 0.44; Пьетро Терраччано (Фиорентина) – 0.41; Марвин Швабе (Кельн) – 0.34.

Стоит предположить, что наставник сборной Украины Сергей Ребров на матчи плей-офф Евро-2024 будет вызывать и Трубина, и Лунина. Коучу «сине-желтых» нужно будет сделать выбор...

В нынешнем сезоне Трубин провел 19 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и 7 раз отстоял «на ноль».

В кампании 2023/24 на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее Сергей Ребров оценил прогресс Анатолия Трубина после матча Брага – Бенфика.