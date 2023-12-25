Реброву нужно выбирать. Лунин и Трубин попали в топ лучших киперов Европы
Андрей и Анатолий отлично демонстрируют себя в «Реале» и «Бенфике» соответственно
Два украинских голкипера Андрей Лунин и Анатолий Трубин попали в топ лучших голкиперов Европы сразу по двум показателям.
Андрей и Анатолий оказались в топ-7 лучших вратарей лучших 7 европейских лиг по проценту отраженных ударов. Кипер «Бенфики» возглавил рейтинг, а вратарь мадридского «Реала» расположился на 7-й позиции.
Лучшие голкиперы топ-7 лиг Европы по проценту сейвов:
- Анатолий Трубин (Бенфика) – 88.2%;
- Вальтер Бенитес (ПСВ) – 86.2%;
- Ян Зоммер (Интер) – 85.7%;
- Пьетро Терраччано (Фиорентина) – 84.9%;
- Руй Силва (Бетис) – 84.6%;
- Альваро Вальес (Лас Пальмас) – 84.1%;
- Андрей Лунин (Реал) – 83.3%.
Также Трубин и Лунин оказались среди лучших по показателю PostShotXG, который является суммарной метрикой всех моментов, когда голкипер спасает ворота во время игры.
В этом топе Трубин занял вторую позицию, имея 0,49. А Лунин с показателем 0,44 – на третьем месте.
Лидеры топ-7 лиг Европы по PStXG:
- Альваро Вальес (Лас Пальмас) – 0.52;
- Анатолий Трубин (Бенфика) – 0.49;
- Андрей Лунин (Реал) – 0.44;
- Пьетро Терраччано (Фиорентина) – 0.41;
- Марвин Швабе (Кельн) – 0.34.
Стоит предположить, что наставник сборной Украины Сергей Ребров на матчи плей-офф Евро-2024 будет вызывать и Трубина, и Лунина. Коучу «сине-желтых» нужно будет сделать выбор...
В нынешнем сезоне Трубин провел 19 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и 7 раз отстоял «на ноль».
В кампании 2023/24 на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».
Ранее Сергей Ребров оценил прогресс Анатолия Трубина после матча Брага – Бенфика.
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