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Испания
25 декабря 2023, 05:55 | Обновлено 25 декабря 2023, 05:57
782
0

Реброву нужно выбирать. Лунин и Трубин попали в топ лучших киперов Европы

Андрей и Анатолий отлично демонстрируют себя в «Реале» и «Бенфике» соответственно

25 декабря 2023, 05:55 | Обновлено 25 декабря 2023, 05:57
782
0
Реброву нужно выбирать. Лунин и Трубин попали в топ лучших киперов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Два украинских голкипера Андрей Лунин и Анатолий Трубин попали в топ лучших голкиперов Европы сразу по двум показателям.

Андрей и Анатолий оказались в топ-7 лучших вратарей лучших 7 европейских лиг по проценту отраженных ударов. Кипер «Бенфики» возглавил рейтинг, а вратарь мадридского «Реала» расположился на 7-й позиции.

Лучшие голкиперы топ-7 лиг Европы по проценту сейвов:

  1. Анатолий Трубин (Бенфика) – 88.2%;
  2. Вальтер Бенитес (ПСВ) – 86.2%;
  3. Ян Зоммер (Интер) – 85.7%;
  4. Пьетро Терраччано (Фиорентина) – 84.9%;
  5. Руй Силва (Бетис) – 84.6%;
  6. Альваро Вальес (Лас Пальмас) – 84.1%;
  7. Андрей Лунин (Реал) – 83.3%.

Также Трубин и Лунин оказались среди лучших по показателю PostShotXG, который является суммарной метрикой всех моментов, когда голкипер спасает ворота во время игры.

В этом топе Трубин занял вторую позицию, имея 0,49. А Лунин с показателем 0,44 – на третьем месте.

Лидеры топ-7 лиг Европы по PStXG:

  1. Альваро Вальес (Лас Пальмас) – 0.52;
  2. Анатолий Трубин (Бенфика) – 0.49;
  3. Андрей Лунин (Реал) – 0.44;
  4. Пьетро Терраччано (Фиорентина) – 0.41;
  5. Марвин Швабе (Кельн) – 0.34.

Стоит предположить, что наставник сборной Украины Сергей Ребров на матчи плей-офф Евро-2024 будет вызывать и Трубина, и Лунина. Коучу «сине-желтых» нужно будет сделать выбор...

В нынешнем сезоне Трубин провел 19 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и 7 раз отстоял «на ноль».

В кампании 2023/24 на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее Сергей Ребров оценил прогресс Анатолия Трубина после матча Брага – Бенфика.

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Анатолий Трубин Андрей Лунин рейтинг Реал Мадрид Бенфика Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Opta
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