Сергей Ребров оценил прогресс Анатолия Трубина после матча Брага – Бенфика

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина после матча «орлов» против «Браге» в 14-м туре чемпионата Португалии:

«Да, я видел игру между «Бенфикой» и «Брагой». Знал, насколько важна была для «Бенфики» ее защита.

Недавно я был в Лиссабоне. Я поговорил с некоторыми людьми в клубе и понял, что они очень довольны игрой Трубина.

Трубин находится в стране, где все любят футбол. Стадионы полны. Он хороший парень, трудолюбивый и заслуживает того, ради чего живет и играет в таком большом клубе, как «Бенфика».

Чтобы я сделал, если бы передо мной оказался Трубин в воротах? [речь про игровую карьеру Реброва в качестве форварда] Послушайте, меня не волновало, кто находится там.

Самое главное – подумать, что вам нужно сделать, чтобы улучшить и поднять свой уровень, поставить перед собой цели и бороться за них. Когда ты не на уровне команды, шансов на успех нет. Трубин это знает, он много работает.

Время только поможет Анатолию совершенствоваться, прогрессировать и обрести больше уверенности», – дал комментарий Ребров португальскому изданию A Bola.

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин отстоял на ноль в игре с «Брагой» и оформил 6 сейвов.

Видеообзор матча Брага – Бенфика – 0:1