Трубин сыграл сухой матч. Бенфика выиграла у Браги и вышла в лидеры
Украинский голкипер на 89-й минуте получил желтую карточку за задержку игры
Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 14-го тура чемпионата Португалии.
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«Орлы» выиграли гостевой матч у команды «Брага» (1:0). Единственный гол в дебюте игры забил Каспер Тенгстедт.
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел сухой матч. На 89-й минуте он получил желтую карточку за задержку игры. На 90+3 минуте Трубин спас победу для Бенфики, сделав суперсейв ногой.
Бенфика вышла в лидеры чемпионата (33 очка), опередив Спортинг и Порту (по 31 пункту). У Браги – 29 баллов.
Чемпионат Португалии
14-й тур, 17 декабря
Брага – Бенфика – 0:1
Гол: Каспер Тенгстедт, 3
Турнирная таблица
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