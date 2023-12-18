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Чемпионат Португалии
Брага
17.12.2023 22:30 – FT 0 : 1
Бенфика
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Португалия
18 декабря 2023, 00:45 | Обновлено 18 декабря 2023, 01:14
319
2

Трубин сыграл сухой матч. Бенфика выиграла у Браги и вышла в лидеры

Украинский голкипер на 89-й минуте получил желтую карточку за задержку игры

18 декабря 2023, 00:45 | Обновлено 18 декабря 2023, 01:14
319
2
Трубин сыграл сухой матч. Бенфика выиграла у Браги и вышла в лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 14-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» выиграли гостевой матч у команды «Брага» (1:0). Единственный гол в дебюте игры забил Каспер Тенгстедт.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел сухой матч. На 89-й минуте он получил желтую карточку за задержку игры. На 90+3 минуте Трубин спас победу для Бенфики, сделав суперсейв ногой.

Бенфика вышла в лидеры чемпионата (33 очка), опередив Спортинг и Порту (по 31 пункту). У Браги – 29 баллов.

Чемпионат Португалии

14-й тур, 17 декабря

Брага – Бенфика – 0:1

Гол: Каспер Тенгстедт, 3

Турнирная таблица

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Бенфика Брага чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
топ-матч від Трубіна, не здивуюсь якщо визнають кращим гравцем матчу
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+4
Лига конференций без динамо
Труба мощь ,что первый сейв в первом тайме классный ,и суперсейв  на последних минутах вообще мощно
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+2
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