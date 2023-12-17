Португалия17 декабря 2023, 22:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:45
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Трубин заявлен в основе Бенфики на поединок против Браги
Встреча команд «Брага» и «Бенфика» начнется 17 декабря в 22:30
17 декабря 2023, 22:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:45
74
0
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 14-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют домашнее дерби против команды «Браги».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча начнется 17 декабря в 22:30 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч Брага – Бенфика
📣 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗬'𝗦 𝗟𝗜𝗡𝗘-𝗨𝗣! pic.twitter.com/KNfUbUAbWu— SL Benfica (@slbenfica_en) December 17, 2023
📋 | 11 INICIAL - LINE UP— SC Braga (@SCBragaOficial) December 17, 2023
Já há XI na Pedreira! ⚔#LigaPortugalBetclic | #SCBSLB pic.twitter.com/kNpBRzWyVR
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