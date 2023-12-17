Трубин заявлен в основе Бенфики на поединок против Браги

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 14-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашнее дерби против команды «Браги».

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Встреча начнется 17 декабря в 22:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Брага – Бенфика