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Чемпионат Португалии
Брага
17.12.2023 22:30 – 45+ 0 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
17 декабря 2023, 22:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:45
74
0

Трубин заявлен в основе Бенфики на поединок против Браги

Встреча команд «Брага» и «Бенфика» начнется 17 декабря в 22:30

17 декабря 2023, 22:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:45
74
0
Трубин заявлен в основе Бенфики на поединок против Браги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 14-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашнее дерби против команды «Браги».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 17 декабря в 22:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Брага Бенфика

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Брага
Источник Sport.ua
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