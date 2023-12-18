Португалия18 декабря 2023, 03:37 | Обновлено 18 декабря 2023, 03:46
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Брага – Бенфика – 0:1. Клиншит Трубина. Видео гола, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Португалии
18 декабря 2023, 03:37 | Обновлено 18 декабря 2023, 03:46
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В воскресенье, 17 декабря, лиссабонская «Бенфика» в 14-м туре чемпионата Португалии на выезде переиграла «Брагу» со счетом 1:0.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин провел сухой матч. На 89-й минуте он получил предупреждение за задержку игры. На 90+3 минуте Трубин спас «Бенфику», совершив суперсейв ногой.
Победив, «Бенфика» вышла в лидеры португальского чемпионата (33 очка), опередив «Спортинг» и «Порту» (по 31 пункту).
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Тенгстедт (Бенфика).
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