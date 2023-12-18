В воскресенье, 17 декабря, лиссабонская «Бенфика» в 14-м туре чемпионата Португалии на выезде переиграла «Брагу» со счетом 1:0.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин провел сухой матч. На 89-й минуте он получил предупреждение за задержку игры. На 90+3 минуте Трубин спас «Бенфику», совершив суперсейв ногой.

Победив, «Бенфика» вышла в лидеры португальского чемпионата (33 очка), опередив «Спортинг» и «Порту» (по 31 пункту).