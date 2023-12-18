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Чемпионат Португалии
Брага
17.12.2023 22:30 – FT 0 : 1
Бенфика
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Португалия
18 декабря 2023, 05:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 05:23
131
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«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой

«Орлы» минимально выиграли со счетом 1:0, Рогеру Шмидту понравилась игра Анатолия

18 декабря 2023, 05:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 05:23
131
0
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

17 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между командами «Брага» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин отстоял на ноль и оформил 6 сейвов.

После завершения встречи главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт оцени перфоманс украинца:

«Я думаю, что он, очевидно, справился очень хорошо. На последних минутах ему пришлось выложиться на полную в этом противостоянии. Он был уверен в себе, он делает хорошую работу.

Трубин умеет отдать мяч в нужный момент и нужному партнеру по команде. Его навыки очень хороши. Трубина поначалу немного трясло, но сейчас, благодаря играм, он сильно вырос в «Бенфике», – заявил Шмидт.

Анатолий Трубин провел седьмой сухой матч в 18 играх за португальский клуб. В 11 остальных играх он пропустил 16 мячей.

Видеообзор матча Брага – Бенфика – 0:1

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Тенгстедт (Бенфика).
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Рогер Шмидт Анатолий Трубин пресс-конференция Брага Бенфика чемпионат Португалии по футболу
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