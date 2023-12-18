«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Орлы» минимально выиграли со счетом 1:0, Рогеру Шмидту понравилась игра Анатолия
17 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между командами «Брага» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин отстоял на ноль и оформил 6 сейвов.
После завершения встречи главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт оцени перфоманс украинца:
«Я думаю, что он, очевидно, справился очень хорошо. На последних минутах ему пришлось выложиться на полную в этом противостоянии. Он был уверен в себе, он делает хорошую работу.
Трубин умеет отдать мяч в нужный момент и нужному партнеру по команде. Его навыки очень хороши. Трубина поначалу немного трясло, но сейчас, благодаря играм, он сильно вырос в «Бенфике», – заявил Шмидт.
Анатолий Трубин провел седьмой сухой матч в 18 играх за португальский клуб. В 11 остальных играх он пропустил 16 мячей.
Видеообзор матча Брага – Бенфика – 0:1
События матча
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