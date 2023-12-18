ВИДЕО. Суперсейв. Трубин на последних минутах спас победу для Бенфики
Украинский вратарь провел безупречный матч
В ночь с 17 на 18 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Бенфикой». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.
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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и отметился несколькими эффектными спасениями. Но больше всего болельщикам запомнится его сейв на 90+4 минуте поединка.
Нападающий «Браги» Симон Банза из пределов штрафной низом пробил в противоход Анатолию, но украинец успел среагировать и выставить ногу.
ВИДЕО. Суперсейв. Трубин на последних минутах спас победу для Бенфики на последних минутах
События матча
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