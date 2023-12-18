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  4. ВИДЕО. Суперсейв. Трубин на последних минутах спас победу для Бенфики
Чемпионат Португалии
Брага
17.12.2023 22:30 – FT 0 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
18 декабря 2023, 00:56 |
1166
3

ВИДЕО. Суперсейв. Трубин на последних минутах спас победу для Бенфики

Украинский вратарь провел безупречный матч

18 декабря 2023, 00:56 |
1166
3
ВИДЕО. Суперсейв. Трубин на последних минутах спас победу для Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 17 на 18 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Бенфикой». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и отметился несколькими эффектными спасениями. Но больше всего болельщикам запомнится его сейв на 90+4 минуте поединка.

Нападающий «Браги» Симон Банза из пределов штрафной низом пробил в противоход Анатолию, но украинец успел среагировать и выставить ногу.

ВИДЕО. Суперсейв. Трубин на последних минутах спас победу для Бенфики на последних минутах

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Тенгстедт (Бенфика).
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Бенфика Брага чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Mr Voevudskiy
Опять видео сюда не в состоянии залить..
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0
New Zealander
в первом тайме был сейв круче
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0
Лига конференций без динамо
В первом тайме был ещё супер сейв ,труба мощь 
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-1
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