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Чемпионат Европы
24 декабря 2023, 14:17 | Обновлено 24 декабря 2023, 14:20
739
0

Стало известно, где состоится матч Босния и Герцеговина – Украина

Игру будет принимать стадион в городе Зеница

24 декабря 2023, 14:17 | Обновлено 24 декабря 2023, 14:20
739
0
Стало известно, где состоится матч Босния и Герцеговина – Украина
УАФ

Выездной матч полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины сборная Украины сыграет в боснийском городе Зеница на стадионе «Билино Поле». Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в случае победы в этом поединке команда Сергея Реброва в польском Вроцлаве сыграет финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 года против победителя пары Израиль – Исландия.

Интересно, что на арене в Зенице сборная Украины играла довольно недавно. В рамках отбора ЧМ-2022 16 ноября 2021 года сине-желтые здесь благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбыка обыграли хозяев – 2:0.

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Стало известно, где Украина сыграет финальный матч за выход на Евро
Вадим Костюченко сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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