Стало известно, где состоится матч Босния и Герцеговина – Украина

Выездной матч полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины сборная Украины сыграет в боснийском городе Зеница на стадионе «Билино Поле». Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в случае победы в этом поединке команда Сергея Реброва в польском Вроцлаве сыграет финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 года против победителя пары Израиль – Исландия.

Интересно, что на арене в Зенице сборная Украины играла довольно недавно. В рамках отбора ЧМ-2022 16 ноября 2021 года сине-желтые здесь благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбыка обыграли хозяев – 2:0.