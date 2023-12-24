Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова

Каталонская «Жирона» несильно хочет продавать украинского вингера Виктора Цыганкова, сообщает испанское издание Fichajes.

Однако в контракте 26-летнего футболиста есть пункт об отступных, который, по информации источника, составляет около 50 миллионов евро. Если эта сумма будет выплачена, то у «Жироны» не будет другого выхода, кроме как отпустить Цыганкова.

Отмечается, что Виктором интересуются не только клубы Ла Лиги и АПЛ («Барселона» и «Тоттенхэм», как сообщалось ранее), но и неназванные команды из чемпионата Италии.

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 14 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.