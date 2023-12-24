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Испания
24 декабря 2023, 16:35 |
6453
13

Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова

Украинцем интересуются не только в Ла Лиге и АПЛ, но и в Италии

24 декабря 2023, 16:35 |
6453
13
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Жирона» несильно хочет продавать украинского вингера Виктора Цыганкова, сообщает испанское издание Fichajes.

Однако в контракте 26-летнего футболиста есть пункт об отступных, который, по информации источника, составляет около 50 миллионов евро. Если эта сумма будет выплачена, то у «Жироны» не будет другого выхода, кроме как отпустить Цыганкова.

Отмечается, что Виктором интересуются не только клубы Ла Лиги и АПЛ («Барселона» и «Тоттенхэм», как сообщалось ранее), но и неназванные команды из чемпионата Италии.

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков провел 14 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Виктор Цыганков Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Fichajes.net
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Pavel_i_CO
Приємно, що половину суми отримає Динамо Київ
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+1
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Артур Отаманчук
Просто хочется порадоваться за кого-то там, кто получит огромные бабки и нормально на них оттопырится.
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0
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AK.228
Ох трансферами по балує нас Динамо!!👍
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-2
OKs100
Тогда Довбык должен стоить 70+
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-6
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