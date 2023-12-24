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  4. Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Англия
24 декабря 2023, 17:39 |
596
1

Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном

Украинский вингер «Челси» вышел на поле на 59-й минуте

24 декабря 2023, 17:39 |
596
1
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 декабря 2023 года, состоялся заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вышел спасать игру на 59-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступление 22-летнего футболиста в 6.2 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи стал автор первого гола в ворота «Челси» Марио Лемина. Его оценка составляет 8.5 баллов. В составе «синих» главной звездой был, как ни странно, Рахим Стерлинг, который не реализовал стопроцентный момент, но отдал ассист и получил оценку 7.3.

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Марио Лемина Михаил Мудрик Челси Вулверхэмптон - Челси WhoScored
Источник Sport.ua
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