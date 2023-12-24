Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном

Сегодня, 24 декабря 2023 года, состоялся заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вышел спасать игру на 59-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступление 22-летнего футболиста в 6.2 балла из 10 возможных.

Лучшим игроком встречи стал автор первого гола в ворота «Челси» Марио Лемина. Его оценка составляет 8.5 баллов. В составе «синих» главной звездой был, как ни странно, Рахим Стерлинг, который не реализовал стопроцентный момент, но отдал ассист и получил оценку 7.3.