Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиаско МЮ, евровесна для Трубина, выдвижение Шевченко, снятие Будивельника
Другие новости
13 декабря 2023, 08:55 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:18
976
0

Фиаско МЮ, евровесна для Трубина, выдвижение Шевченко, снятие Будивельника

Главные новости за 12 декабря на Sport.ua

13 декабря 2023, 08:55 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:18
976
0
Фиаско МЮ, евровесна для Трубина, выдвижение Шевченко, снятие Будивельника
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 декабря.

1A. Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
12 декабря состоялись 8 матчей 6-го тура Лиги чемпионов

1B. Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ. МЮ, уступив Баварии, выбыл из еврокубков
В 1/8 финала ЛЧ из группы A вышли немецкая Бавария и датский Копенгаген

2A. Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба

2B. У Трубина будет евровесна. Бенфика сделала нужный результат на 90+2 минуте
Анатолий отыграл все 6 матчей группового раунда Лиги чемпионов

2C. Без Зинченко. Арсенал ничьей завершил групповой этап Лиги чемпионов
Лондонская команда выиграла группу в главном еврокубке

3A. ПУШИЧ: «Шахтер имеет большие амбиции, и я хочу увидеть их на поле»
Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем 6-го тура ЛЧ

3B. Валерий БОНДАРЬ: «Шахтер хочет воплотить в жизнь маленькую мечту»
Захисник «Шахтера» ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Порту»

4. Стартовал клубный ЧМ. Аль-Иттихад с голом Бензема вышел в 1/4 финала
В четвертьфинале саудовская команда сыграет против «Аль-Ахли» из Египта

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ
Легенда украинского футбола получил поддержку 14 из 27 постоянных членов УАФ

5B. Шевченко признался, почему решил баллотироваться в президенты УАФ
Андрей впервые высказался по теме избрания

6A. С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
FourFourTwo назвал Андрея Воронина одним из худших футболистов в АПЛ

6B. Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
«Тоттенхэм» готов активировать клаусулу игрока «Жироны»

6C. Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Украинский страж ворот мог стать голкипером «Аякса»

7. ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
Сине-желтая команда обыграла сборную Эстонии

8. ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник исключили из чемпионата Украины
Киевский клуб не может продолжать участие в турнире

9. Сделала 3 брейка против 50-й ракетки. Подрез завершила выступления в Лиможе
Вероника в двух сетах уступила Анне Блинковой

10A. Довбик и Цыганков победили Барселону, перфоманс Забарного на Олд Траффорд
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. Суркис возвращается на исходную. Клуб динамовских сердец версии 2.0
О новой-старой тенденции в стане бело-синих

По теме:
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
Довбик и Цыганков обыграли Барсу, Миколенко vs Мудрик, будет ли бойкот ОИ?
Сейвы Лунина, гонки в Хохфильцене, Будивельник снимается, ничья в УПЛ
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Игрок s1mple показал и рассказал, как тренируется в CS2
Киберспорт | 12 декабря 2023, 23:45 3
ВИДЕО. Игрок s1mple показал и рассказал, как тренируется в CS2
ВИДЕО. Игрок s1mple показал и рассказал, как тренируется в CS2

Легендарный украинец очень серьёзно подошёл к делу

Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Футбол | 12 декабря 2023, 13:49 73
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0

Алексей Сливченко – о новой-старой тенденции в стане «бело-синих»…

Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Футбол | 12.12.2023, 17:44
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
Футбол | 13.12.2023, 07:20
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Футбол | 12.12.2023, 13:29
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
12.12.2023, 09:06
Другие виды
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
12.12.2023, 13:41 8
Футбол
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
11.12.2023, 17:05 194
Футбол
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
11.12.2023, 17:45 84
Футбол
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
11.12.2023, 23:30 17
Футбол
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
11.12.2023, 16:24 24
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
12.12.2023, 15:35 1
Хоккей
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
11.12.2023, 10:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем