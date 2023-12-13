Фиаско МЮ, евровесна для Трубина, выдвижение Шевченко, снятие Будивельника

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 12 декабря.

1A. Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?

12 декабря состоялись 8 матчей 6-го тура Лиги чемпионов

1B. Копенгаген пробился в плей-офф ЛЧ. МЮ, уступив Баварии, выбыл из еврокубков

В 1/8 финала ЛЧ из группы A вышли немецкая Бавария и датский Копенгаген

2A. Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба

2B. У Трубина будет евровесна. Бенфика сделала нужный результат на 90+2 минуте

Анатолий отыграл все 6 матчей группового раунда Лиги чемпионов

2C. Без Зинченко. Арсенал ничьей завершил групповой этап Лиги чемпионов

Лондонская команда выиграла группу в главном еврокубке

3A. ПУШИЧ: «Шахтер имеет большие амбиции, и я хочу увидеть их на поле»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем 6-го тура ЛЧ

3B. Валерий БОНДАРЬ: «Шахтер хочет воплотить в жизнь маленькую мечту»

Захисник «Шахтера» ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Порту»

4. Стартовал клубный ЧМ. Аль-Иттихад с голом Бензема вышел в 1/4 финала

В четвертьфинале саудовская команда сыграет против «Аль-Ахли» из Египта

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ

Легенда украинского футбола получил поддержку 14 из 27 постоянных членов УАФ

5B. Шевченко признался, почему решил баллотироваться в президенты УАФ

Андрей впервые высказался по теме избрания

6A. С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ

FourFourTwo назвал Андрея Воронина одним из худших футболистов в АПЛ

6B. Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера

«Тоттенхэм» готов активировать клаусулу игрока «Жироны»

6C. Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал

Украинский страж ворот мог стать голкипером «Аякса»

7. ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире

Сине-желтая команда обыграла сборную Эстонии

8. ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник исключили из чемпионата Украины

Киевский клуб не может продолжать участие в турнире

9. Сделала 3 брейка против 50-й ракетки. Подрез завершила выступления в Лиможе

Вероника в двух сетах уступила Анне Блинковой

10A. Довбик и Цыганков победили Барселону, перфоманс Забарного на Олд Траффорд

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. Суркис возвращается на исходную. Клуб динамовских сердец версии 2.0

О новой-старой тенденции в стане бело-синих