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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:04
346
1

ПУШИЧ: «Шахтер имеет большие амбиции, и я хочу увидеть их на поле»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем 6-го тура ЛЧ

13 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:04
346
1
ПУШИЧ: «Шахтер имеет большие амбиции, и я хочу увидеть их на поле»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против Порту, который состоится 13 декабря в Португалии.

– Марино, вас еще не было в «Шахтере», когда команда играла первый матч с «Порту». Просматривали ли вы эту игру? Какой план у вас и как собираетесь побеждать и выходить в плей-офф Лиги чемпионов?

– Какой план? Их много. Меня тогда не было, но я видел ту игру, как и многие другие матчи, которые «Порту» сыграли за последние два месяца. Конечно, есть изменения: мы теперь другие, но и они тоже изменились в определенном смысле, они также совершенствуют технику игры. Поэтому это будет очень интересный поединок двух команд, которые трудно обыграть, надеюсь, зрителям он понравится.

- Можем ли мы ожидать чего-то другого от «Порту» по сравнению с тем, что видели в первом матче, ведь они могут адаптироваться к новому стилю игры «Шахтера»? Чего вообще ждать от «Порту» завтра и можете ли выделить кого-нибудь в команде соперника?

– Обе команды, особенно мы, изменились за последние два месяца. Соперник также улучшает свою технику, что показал в выездном матче с «Барселоной», где играл очень хорошо, поэтому это будет очень интересное противостояние двух команд, которые встретятся в финале, и обе хотят победить и перейти в следующий раунд Лиги чемпионов. Мы добились нашей основной цели – остаться в еврокубках, что прекрасно, вместе с тем «Шахтер» является очень амбициозной командой, которая хочет добиться еще большего. Потому будем бороться за это завтра.

Я уже говорил, «Порту» – очень хорошая команда и не зря играет на этом этапе после стольких лет, она очень стабильна, ее трудно победить, у нее хорошая организация. Поэтому это будет совсем не легко, но для соперника тоже, потому что мы почти на одном уровне. А чего ждать… По-моему, это будет трудная игра для обеих сторон. Как я всегда говорю, мы приехали сюда соперничать, и безразлично, где мы играем и против кого. Возможно, будем действовать иначе, есть такая вероятность, потому что теперь нам придется иметь дело с другим соперником, но в общем будем пытаться быть самими собой и идти к победе.

Мистер, как будете настраивать команду на это противостояние и чем «Шахтер» может удивить все мировое футбольное сообщество?

– Мы многое изменили за последние почти два месяца. Команда очень хорошо отреагировала, я доволен. Что касается сильных сторон, то это всегда команда. Согласно моей философии, именно команда стоит над личностью, а не наоборот. Мы – одна команда: вместе атакуем, вместе защищаемся, сражаемся друг за друга.

В этом наша основная сила, конечно, кроме наших тактических навыков, манеры игры, умение мощно атаковать. Это всегда нечто цельное, невозможно выделить отдельную часть, ведь все они связаны между собой. Для меня самый важный аспект – команда. Команда – это все, нет ничего выше команды. Именно это демонстрируют мои игроки, и я очень доволен. Надеюсь, завтра мы это тоже увидим – гордость, смелость и игру на победу.

– Следует ли ожидать каких-либо изменений в стартовом составе? Все ли здоровы?

– Да, изменения возможны. Не все футболисты находятся в лучшей форме. Можем что-нибудь изменить. Все знают, что Конопля не будет участвовать в игре, также у других футболистов есть определенные проблемы после последнего матча. Подготовка дается нелегко из-за долгих переездов и связанных с этим моментов, поэтому изменения возможны. Посмотрим завтра. Есть еще сутки, чтобы подумать, каким составом завтра начинать. Увидим, кто будет в лучшей форме, ведь такие игры нуждаются в стопроцентной готовности и концентрации, чтобы получить хороший результат.

– «Шахтер» по сути уже решил главную задачу – обеспечил себе евровесну. Теперь только вопрос в том, будет ли это Лига чемпионов или Лига Европы. Перед командой вообще стоит задача выхода в плей-офф Лиги чемпионов или команда, наоборот, расслаблена?

– Действительно, основная цель достигнута, но мы – профессиональные футболисты, профессиональная команда. У нас большие амбиции. Если ты так близко к самому высокому уровню, то нужно сделать максимум, чтобы дойти до него. Это хорошо, что мы продолжим выступать в Европе, но мы стремимся к большему и будем играть, чтобы это получить. Никаких сомнений. Есть амбиции, и завтра я хочу увидеть эти амбиции на поле.

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Шахтер Донецк пресс-конференция Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер Марино Пушич
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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New Zealander
Шкода що в цьому році ми бачимо одну з найкращих версій Порту за тривалий час. Коли Порту не в формі то він зазвичай втрачає хоча б два очки з командами з четвертого кошику ЛЧ такими як Антверпен. І якби втратив хоч щось то зараз в останньому матчі Шахтар би влаштувала і нічия.
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