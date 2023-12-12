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  4. Шевченко признался, почему решил баллотироваться в президенты УАФ
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 19:51 | Обновлено 12 декабря 2023, 20:08
2211
13

Шевченко признался, почему решил баллотироваться в президенты УАФ

Андрей впервые высказался по теме избрания

12 декабря 2023, 19:51 | Обновлено 12 декабря 2023, 20:08
2211
13
Шевченко признался, почему решил баллотироваться в президенты УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

12 декабря пресс-служба УАФ официально сообщила, что Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ.

Легенда украинского футбола и обладатель ЗМ-2004 впервые высказался по теме избрания в своем Facebook:

«Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу выдвинуть мою кандидатуру на пост Президента УАФ.

Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, требующей внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.

Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций.

О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах», – написал Андрей.

Таким образом Шевченко опроверг слова украинского журналиста Виктора Вацко, который ранее сообщал о нежелании именитого экс-футболиста баллотироваться на пост президента УАФ.

По теме:
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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ
Источник Facebook
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Комментарии 13
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Burevestnik
через соцмережі із Лонд0на буде керувати. Він же не кине жінку і чотирьох дітей заради роботи  в якомусь УАФі...    
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+5
NoMad
Ну це ж звичайна маріонетка. ЯК гравець - світовий рівень, але як людина... В політиці зашквар, два слова зв'язати не може...
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+4
Nostradamus
Ну якшо не Павелко, то кум павелка. Нічого нового. 
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+3
contr
А в Президента України не бажаєш еееееее !?? 😫
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+3
serhiy
Що ж воно тупе буде робити ?..Футболіст він хороший був,а на такій посаді то капець.На керує він футболом...А як залишиться павелківське шобло там то нічого не зміниться.
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+3
Serhii P.
тобто тренерській кар"єрі кінець?
Ответить
+3
serhiy
Хто тим футболом керувати буде ,далі залишать на своїх місцях павелківське кодло (((
Ответить
+2
contr
Дебілко лондонське поцьомай абрамовича в дупу ☝️
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+1
Выталкиватель парашутистов
Я могу только представить, как все , кто поднимал руки и голосовал за Андрюшу, будут плеваться через год после своего выбора... Вот такая карма в нашем футболе...
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0
FunnyCat_____
болельщики шахтера питали призрачные надежды что каким то чудом все таки останется павелко 
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0
Віктор Коробка
Вмовили таки...   
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0
Лига конференций без динамо
Как же так и  дырявые опзжшники почему ещё  не плачут и на бутылке не прыгают ,когда он сборную тренировал они говорили своем гнилым ртом ,что Шевченко берет деньги у Палкина  и под Ахметова лёг и по этому игроков Шахтера вызывают в сборную 
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-2
Лига конференций без динамо
Фаньтик ледибой сегодня весь день унижается ,наверное вчера хорошо несенюк его на гей вечеринке  дырявой потр_хал в Лубнах его  
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-3
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