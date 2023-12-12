Шевченко признался, почему решил баллотироваться в президенты УАФ
Андрей впервые высказался по теме избрания
12 декабря пресс-служба УАФ официально сообщила, что Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ.
Легенда украинского футбола и обладатель ЗМ-2004 впервые высказался по теме избрания в своем Facebook:
«Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу выдвинуть мою кандидатуру на пост Президента УАФ.
Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, требующей внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.
Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций.
О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах», – написал Андрей.
Таким образом Шевченко опроверг слова украинского журналиста Виктора Вацко, который ранее сообщал о нежелании именитого экс-футболиста баллотироваться на пост президента УАФ.
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