ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
Украинский журналист поделился шокирующим инсайдом
Журналист Виктор Вацко поделился шокирующим инсайдом касаемо амбиций Андрея Шевченко в качестве президента Украинской ассоциации футбола:
«Буквально на днях мне несколько человек, которые я даже не знаю, знакомы ли между собой, их тысячи километров отдаляют друг от друга, сказали в частном разговоре имя еще одного кандидата на пост президента УАФ. Мол, Шевченко не хочет, и главой станет другой человек, очень известный в украинском футболе. Настолько известный, что мне аж страшновато стало, я вам честно скажу. Если бы 1 человек мне это сказал, я бы внимания не обратил, двое – проинформированы, один влиятельный, другой очень влиятельный».
Ранее исполком Киевского объединения ассоциаций футбол выдвинул кандидатуру Андрея Шевченко на должность президента УАФ.
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