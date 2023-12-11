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  4. ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 16:44 |
3045
18

ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ

Украинский журналист поделился шокирующим инсайдом

11 декабря 2023, 16:44 |
3045
18
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
УНІАН. Андрей Шевченко

Журналист Виктор Вацко поделился шокирующим инсайдом касаемо амбиций Андрея Шевченко в качестве президента Украинской ассоциации футбола:

«Буквально на днях мне несколько человек, которые я даже не знаю, знакомы ли между собой, их тысячи километров отдаляют друг от друга, сказали в частном разговоре имя еще одного кандидата на пост президента УАФ. Мол, Шевченко не хочет, и главой станет другой человек, очень известный в украинском футболе. Настолько известный, что мне аж страшновато стало, я вам честно скажу. Если бы 1 человек мне это сказал, я бы внимания не обратил, двое – проинформированы, один влиятельный, другой очень влиятельный».

Ранее исполком Киевского объединения ассоциаций футбол выдвинул кандидатуру Андрея Шевченко на должность президента УАФ.

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Виктор Вацко Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Вацко Live
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Комментарии 19
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Yulian Beshley
Якщо це не зозуля , це буде біда
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+3
Fanat
Поворознюк ? 
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+2
FunnyCat_____
Зозулю
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+2
Болела
Блохін
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Alexander Andrejtschuk
Саша Лобода , не?
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+1
locator-x
Селєзньов?
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+1
Harun Bakircioğlu
Ну если страшно стало, то это Кварцяный сто пудей
Ответить
0
vitaha33
Блохін чи Маркевич?
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0
nick07
головне щоб ніхто з зажопників (ОПЗЖ/ПР) 
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0
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Remark
Якщо Блохін, то я вийду в квартирку!
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0
New Zealander
Ежик Сабо
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-1
Remark
І зрозумів хто буде!!! Це Коноплянка. 
Ответить
-1
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Лига конференций без динамо
Ээээээээ,что случилось 
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-3
contr
Вацко - пыдар 
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-7
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