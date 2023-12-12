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12 декабря 2023, 17:50 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:57
1500
15

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ

Легенда украинского футбола получила поддержку 14 из 27 постоянных членов УАФ

12 декабря 2023, 17:50 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:57
1500
15
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ
УАФ. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча 2004 Андрей Шевченко официально выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

По состоянию на 12 декабря 2023 года администрация Украинской ассоциации футбола получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ. Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Николаевича Шевченко.

«Кандидатура на избрание президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ», – говорится в Уставе Украинской ассоциации футбола.

Поскольку постоянным членами УАФ являются 27 организаций, то 1/3 составляет 9 из них (Шевченко выдвинули 14).

Члены УАФ, которые выдвинули Андрея Шевченко кандидатом на избрание президентом УАФ:

  1. Киевское объединение ассоциаций футбола
  2. Запорожская областная ассоциация футбола
  3. Луганская областная ассоциация футбола
  4. Ассоциация футбола Донецкой области
  5. Ассоциация футбола Николаевской области
  6. Одесская областная футбольная ассоциация
  7. Житомирская областная ассоциация футбола
  8. Ассоциация футбола Тернопольщины
  9. Ассоциация футбола АР Крым и Севастополя
  10. Черкасская областная ассоциация футбола
  11. Хмельницкая областная ассоциация футбола
  12. Ассоциация футбола Сумской области
  13. Ассоциация футбола Днепропетровской области
  14. Черниговская областная ассоциация футбола

Ранее Виктор Вацко сообщал, что Шевченко не хочет баллотироваться в президенты УАФ, а Игорь Бурбас заявил о новом кандидате – Олеге Лужном.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко выборы президента УАФ конгресс УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 15
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Алекс 122
Очень недалекий человек да и живет не в Украине 
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+4
New Zealander
Мне почему то кажется что лучший вариант ето Федецкий
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+3
Burevestnik
- куме, може ви вийдете із СІЗО продовжите очолювати УАФ ?
- а чого б і ні.
- ну ні так ні.
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+2
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Spit_on_all
Человек без собственного мнения и харизмы. Насколько был талантливый футболист, настолько  желеобразный чиновник и человек. Уже все увидели, что не может руководить и все-равно тащат. Так и во всем. Была у меня очень маленькая надежда,  да и та умерла. Пусть будет ей земля пухом
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+1
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a.fedorenko1953
Дістали вже ці  диньові сирдця. Оберуть чергового клоуна,  балакаючу голівку, а справи будуть крутити за його спиною.   
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+1
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oldman
В чем сила, кум? (с)
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+1
contr
Еееее беееее меееее
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0
Aries2005
Майбутня цитата новообраного президента УАФ:
Ееееее.... Дякую за високу довіру!
Сумно, але "каруселі" в нашому футболі продовжаться
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0
Лига конференций без динамо
Кум его в СИЗО ,Шева тоже захотел ,что за кума что под кумом не была 
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0
Андрей Залищук
так Шева же не хоче уже балотуватися
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0
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