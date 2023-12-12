ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ

Легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча 2004 Андрей Шевченко официально выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

По состоянию на 12 декабря 2023 года администрация Украинской ассоциации футбола получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ. Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Николаевича Шевченко.

«Кандидатура на избрание президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ», – говорится в Уставе Украинской ассоциации футбола.

Поскольку постоянным членами УАФ являются 27 организаций, то 1/3 составляет 9 из них (Шевченко выдвинули 14).

Члены УАФ, которые выдвинули Андрея Шевченко кандидатом на избрание президентом УАФ:

Киевское объединение ассоциаций футбола Запорожская областная ассоциация футбола Луганская областная ассоциация футбола Ассоциация футбола Донецкой области Ассоциация футбола Николаевской области Одесская областная футбольная ассоциация Житомирская областная ассоциация футбола Ассоциация футбола Тернопольщины Ассоциация футбола АР Крым и Севастополя Черкасская областная ассоциация футбола Хмельницкая областная ассоциация футбола Ассоциация футбола Сумской области Ассоциация футбола Днепропетровской области Черниговская областная ассоциация футбола

Ранее Виктор Вацко сообщал, что Шевченко не хочет баллотироваться в президенты УАФ, а Игорь Бурбас заявил о новом кандидате – Олеге Лужном.