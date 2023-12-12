ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ
Легенда украинского футбола получила поддержку 14 из 27 постоянных членов УАФ
Легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча 2004 Андрей Шевченко официально выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
По состоянию на 12 декабря 2023 года администрация Украинской ассоциации футбола получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ. Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Николаевича Шевченко.
«Кандидатура на избрание президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ», – говорится в Уставе Украинской ассоциации футбола.
Поскольку постоянным членами УАФ являются 27 организаций, то 1/3 составляет 9 из них (Шевченко выдвинули 14).
Члены УАФ, которые выдвинули Андрея Шевченко кандидатом на избрание президентом УАФ:
- Киевское объединение ассоциаций футбола
- Запорожская областная ассоциация футбола
- Луганская областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Донецкой области
- Ассоциация футбола Николаевской области
- Одесская областная футбольная ассоциация
- Житомирская областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Тернопольщины
- Ассоциация футбола АР Крым и Севастополя
- Черкасская областная ассоциация футбола
- Хмельницкая областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Сумской области
- Ассоциация футбола Днепропетровской области
- Черниговская областная ассоциация футбола
Ранее Виктор Вацко сообщал, что Шевченко не хочет баллотироваться в президенты УАФ, а Игорь Бурбас заявил о новом кандидате – Олеге Лужном.
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