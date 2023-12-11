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11 декабря 2023, 22:25 | Обновлено 11 декабря 2023, 22:41
2825
5

Известно, кто может конкурировать с Шевченко на выборах президента УАФ

Как заявляет украинский журналист Игорь Бурбас, речь идет про Олега Лужного

11 декабря 2023, 22:25 | Обновлено 11 декабря 2023, 22:41
2825
5
Известно, кто может конкурировать с Шевченко на выборах президента УАФ
ФК Динамо Киев. Олег Лужный

Украинский журналист Игорь Бурбас назвал кандидата на пост президента УАФ, который может конкурировать с легендарным Андреем Шевченко.

Как сообщает источник, речь идет про бывшего защитника и капитана сборной Украины Олега Лужного:

«До конца недели Андрей Шевченко может стать единственным и безальтернативным кандидатом на выборы президента УАФ. Это произойдет в случае, если его выдвинут 19 и более коллективных членов. К этому все и идет, цифра постепенно приближается к отметке 19.

Хотя странной выглядит вся эта история, когда сам легендарный в прошлом футболист и тренер пока и словом не обмолвился о своих намерениях баллотироваться. Не пообщался ни с одной региональной ассоциацией, не представил свою избирательную программу. А все один за другим его выдвигают. Чтобы не получилось как в поговорке, что Шеву женят на УАФ без его же согласия. А просто по команде.

Сейчас уже некоторые начинают разыгрывать свою карту. С альтернативным якобы кандидатом. Еще около месяца назад до меня доносились слухи об амбициях Олега Лужного. И на прошлой неделе он не случайно вышел в публичную плоскость с резкими и решительными заявлениями о времени перемен в украинском футболе. А перед этим впервые за долгое время появился на футбольной тусовке в Леверкузене на матче национальной сборной.

Логичным казалось бы, если бы он шел не как конкурент, а в одной команде с Шевченко. Андреем Шевченко. Пока Лужный может стать своеобразной игровой картой в рукаве одной из ассоциации, которая до сих пор еще не выдвинула Шевченко. Андрея Шевченко. Но станет ли эта карта козырной – вопрос. И хватит ли заявлений постоянных коллективных членов, чтобы выдвинуть легендарного капитана Лужного в кандидаты – еще один, не менее интересный вопрос», – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Ранее Виктор Вацко сообщал, что Андрей Шевченко уже не хочет быть президентом УАФ.

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Игорь Бурбас Андрей Шевченко Олег Лужный Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ конгресс УАФ
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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turist86
Щоб вибори виглядали нормально, треба мінімум 2 кандидати. Шева переможе Лужного десь 90 % на 10 %, і тоді багато критики не буде.
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+1
Gargantua
ну вот и назвали
а чего Вацко щеки надувал и темнил?
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+1
u6464u
дивні кандидати, такий і футбол в державі, це ж не в футбол за ветеранів пограти назначають. )))
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0
Elson
смешно... 
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-1
Sheva19
Маркевича в УАФ .
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-1
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