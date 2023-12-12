Валерий БОНДАРЬ: «Шахтер хочет воплотить в жизнь маленькую мечту»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 13 декабря в Португалии.

– Валерий, ты не участвовал в первом матче с «Порту», но видел игру. Какие впечатления от того поединка и способен ли нынешний «Шахтер» обыграть этот «Порту»?

– Спасибо за вопросы. Да, я смотрел тот матч в студии и очень болел за свою команду, но, конечно, мы получили немного не тот результат, которого хотели. Однако завтра будет другая игра. Несколько изменилась наша игра, тактика, сменился тренер. После того, как пришел новый тренер, считаю, изменилась философия нашей игры и то, как мы выступаем, особенно в Лиге чемпионов.

– Завершилась первая часть УПЛ, последние матчи были тяжеловаты, плюс зимняя погода, а впереди еще благотворительный матч в Японии. Учитывая эти факторы, как чувствует себя команда и какое настроение?

– Отлично чувствуем себя, очень хорошее настроение и отличная атмосфера – и в коллективе, и в команде. Полагаю, это заслуга и главного тренера, и каждого из нас. Остался один матч, который очень важен для нас, и мы хотим воплотить в жизнь маленькую мечту. Знаю, что завтра вся страна будет с нами, вся страна будет переживать за нас, и мы очень хотим порадовать и наши Вооруженные силы, которые сейчас сидят там в окопах, где им очень тяжело, и нашим людям очень тяжело. Поэтому хотим их всех порадовать нашей победой и воплотить нашу маленькую мечту и пройти дальше.

– Возвращаясь к первому вопросу: ты не знаком лично с португальцами на поле, но какую характеристику можешь дать этой команде? Может, кто-то из партнеров делился с тобой впечатлениями и информацией о том, какие навыки имеют игроки «Порту»?

– Я считаю, что это очень сильный клуб, который вместе со «Спортингом» находится на вершине таблицы чемпионата Португалии. Это очень качественная команда, очень амбициозная, сейчас находится на втором месте в нашей группе, но мы завтра выйдем играть против нее и будем показывать свой максимум, свой футбол. Хотим завтра владеть инициативой, показывать, на что мы способны и что приехали побеждать сюда.

– «Шахтер» действительно в шаге от осуществления мечты, до того, чтобы подарить праздник всем украинцам, футбольным болельщикам. Как это – быть в шаге от выхода в плей-офф Лиги чемпионов?

– Сделаем все возможное и невозможное для этого. Думаю, завтра будет матч, который является одним из самых важных в этом году для нашей команды.

– Если позволите, вопрос не совсем о футболе. В Украине сейчас все говорят о допуске россиян и белорусов под нейтральным флагом к Олимпийским играм. Что говорят об этом среди футболистов и каково ваше личное мнение?

– Мое мнение таково, что это абсолютно безответственное, ужасное и абсурдное решение тех комиссий, которые вообще допускают граждан с российским паспортом в Олимпиаду. Ведь все в мире прекрасно знают, что такое нейтральный флаг, что оно означает – оно означает, что именно эти люди убивают наше мирное население, бьют по нашей энергетике, по детсадам, больницам.

Очень тяжело об этом говорить. Но есть комиссии, федерации, не допустившие российских спортсменов к соревнованиям, как пример – УЕФА. И что футбол потерял от того, что нет российских футболистов и российских команд? Совершенно ничего. И я считаю, что футбол от этого даже выиграл. Потому что это самый популярный вид спорта в мире, и хорошо, что они не могут влиять через футбол своей кровавой пропагандой.

И, конечно, я надеюсь, что все комиссии, все федерации обратят на это внимание, что невозможно просто так на все это смотреть, невозможно, чтобы эта страна принимала участие в Олимпийских играх, крупном масштабном спортивном мероприятии. Это абсурдно и вообще невозможно. И хочется нашим украинским спортсменам пожелать удачи. И даже если они не будут участвовать в своих соревнованиях, все равно победа будет за нами – как всегда и как везде. Желаю удачи нашим украинским спортсменам, нашим футболистам, которые воплотили мечту многих и вышли на Олимпиаду.