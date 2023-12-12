Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий БОНДАРЬ: «Шахтер хочет воплотить в жизнь маленькую мечту»
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 12 декабря 2023, 22:33
445
0

Валерий БОНДАРЬ: «Шахтер хочет воплотить в жизнь маленькую мечту»

Захисник «Шахтера» ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Порту»

12 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 12 декабря 2023, 22:33
445
0
Валерий БОНДАРЬ: «Шахтер хочет воплотить в жизнь маленькую мечту»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 13 декабря в Португалии.

– Валерий, ты не участвовал в первом матче с «Порту», но видел игру. Какие впечатления от того поединка и способен ли нынешний «Шахтер» обыграть этот «Порту»?

– Спасибо за вопросы. Да, я смотрел тот матч в студии и очень болел за свою команду, но, конечно, мы получили немного не тот результат, которого хотели. Однако завтра будет другая игра. Несколько изменилась наша игра, тактика, сменился тренер. После того, как пришел новый тренер, считаю, изменилась философия нашей игры и то, как мы выступаем, особенно в Лиге чемпионов.

– Завершилась первая часть УПЛ, последние матчи были тяжеловаты, плюс зимняя погода, а впереди еще благотворительный матч в Японии. Учитывая эти факторы, как чувствует себя команда и какое настроение?

– Отлично чувствуем себя, очень хорошее настроение и отличная атмосфера – и в коллективе, и в команде. Полагаю, это заслуга и главного тренера, и каждого из нас. Остался один матч, который очень важен для нас, и мы хотим воплотить в жизнь маленькую мечту. Знаю, что завтра вся страна будет с нами, вся страна будет переживать за нас, и мы очень хотим порадовать и наши Вооруженные силы, которые сейчас сидят там в окопах, где им очень тяжело, и нашим людям очень тяжело. Поэтому хотим их всех порадовать нашей победой и воплотить нашу маленькую мечту и пройти дальше.

– Возвращаясь к первому вопросу: ты не знаком лично с португальцами на поле, но какую характеристику можешь дать этой команде? Может, кто-то из партнеров делился с тобой впечатлениями и информацией о том, какие навыки имеют игроки «Порту»?

– Я считаю, что это очень сильный клуб, который вместе со «Спортингом» находится на вершине таблицы чемпионата Португалии. Это очень качественная команда, очень амбициозная, сейчас находится на втором месте в нашей группе, но мы завтра выйдем играть против нее и будем показывать свой максимум, свой футбол. Хотим завтра владеть инициативой, показывать, на что мы способны и что приехали побеждать сюда.

– «Шахтер» действительно в шаге от осуществления мечты, до того, чтобы подарить праздник всем украинцам, футбольным болельщикам. Как это – быть в шаге от выхода в плей-офф Лиги чемпионов?

– Сделаем все возможное и невозможное для этого. Думаю, завтра будет матч, который является одним из самых важных в этом году для нашей команды.

– Если позволите, вопрос не совсем о футболе. В Украине сейчас все говорят о допуске россиян и белорусов под нейтральным флагом к Олимпийским играм. Что говорят об этом среди футболистов и каково ваше личное мнение?

– Мое мнение таково, что это абсолютно безответственное, ужасное и абсурдное решение тех комиссий, которые вообще допускают граждан с российским паспортом в Олимпиаду. Ведь все в мире прекрасно знают, что такое нейтральный флаг, что оно означает – оно означает, что именно эти люди убивают наше мирное население, бьют по нашей энергетике, по детсадам, больницам.

Очень тяжело об этом говорить. Но есть комиссии, федерации, не допустившие российских спортсменов к соревнованиям, как пример – УЕФА. И что футбол потерял от того, что нет российских футболистов и российских команд? Совершенно ничего. И я считаю, что футбол от этого даже выиграл. Потому что это самый популярный вид спорта в мире, и хорошо, что они не могут влиять через футбол своей кровавой пропагандой.

И, конечно, я надеюсь, что все комиссии, все федерации обратят на это внимание, что невозможно просто так на все это смотреть, невозможно, чтобы эта страна принимала участие в Олимпийских играх, крупном масштабном спортивном мероприятии. Это абсурдно и вообще невозможно. И хочется нашим украинским спортсменам пожелать удачи. И даже если они не будут участвовать в своих соревнованиях, все равно победа будет за нами – как всегда и как везде. Желаю удачи нашим украинским спортсменам, нашим футболистам, которые воплотили мечту многих и вышли на Олимпиаду.

По теме:
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в матче Лиги чемпионов
Тренер Порту: «Матч с Шахтером – финал, а мы хорошо играем финалы»
ПУШИЧ: «В стартовом составе возможны изменения. Не все готовы на 100%»
Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер Валерий Бондарь пресс-конференция
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Девятая отставка в УПЛ. Верес уволил Сергея Лавриненко
Футбол | 12 декабря 2023, 15:29 7
ОФИЦИАЛЬНО. Девятая отставка в УПЛ. Верес уволил Сергея Лавриненко
ОФИЦИАЛЬНО. Девятая отставка в УПЛ. Верес уволил Сергея Лавриненко

Такое решение приняли члены наблюдательного совета ровенского клуба

Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Футбол | 12 декабря 2023, 10:18 11
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал

Украинский страж ворот мог стать голкипером «Аякса»

Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Футбол | 12.12.2023, 13:29
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Ланс вырвал победу у Севильи. Серхио Рамос забил, но остался без еврокубков
Футбол | 12.12.2023, 21:49
Ланс вырвал победу у Севильи. Серхио Рамос забил, но остался без еврокубков
Ланс вырвал победу у Севильи. Серхио Рамос забил, но остался без еврокубков
Известно, кто может конкурировать с Шевченко на выборах президента УАФ
Футбол | 11.12.2023, 22:25
Известно, кто может конкурировать с Шевченко на выборах президента УАФ
Известно, кто может конкурировать с Шевченко на выборах президента УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 9
Футбол
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
12.12.2023, 06:24 1
Другие виды
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
11.12.2023, 16:44 54
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 97
Футбол
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35 1
Футбол
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
10.12.2023, 16:59 3
Олимпийские игры
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
11.12.2023, 15:29 22
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
11.12.2023, 19:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем