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  4. Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Англия
12 декабря 2023, 13:29 |
4758
9

Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера

«Тоттенхэм» готов активировать клаусулу игрока «Жироны»

12 декабря 2023, 13:29 |
4758
9
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» готов активировать клаусулу в контракте украинского нападающего Виктора Цыганкова с каталонской «Жироной», сообщает издание Futbol Total.

По информации источника, сумма отступных 26-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро, и «шпоры» готовы выплатить эту сумму. Журналисты отмечают, что трансфер может состояться уже в это зимнее трансферное окно, которое будет открыто с 1 января по 1 февраля 2024 года.

В этом сезоне чемпионата Испании на счету Виктора Цыганкова 3 забитых мяча и 3 голевые передачи в 14 поединках. Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что «Жирона» продаст Виктора за большие деньги.

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Виктор Цыганков Жирона Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
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Комментарии 9
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D.Lanskoy
У Жирони зараз шанс поборотися за чемпіонство і як мінімум за Лігу Чемпіонів, треба бути ідіотом, щоби продавати гравців, які зараз роблять результат! Влітку - будь ласка, зараз - не чіпайте!
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+1
NoMad
Я який там відсоток Динамо йде?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Тотенхем- гавно галимое
Краще хтось інший
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0
Burevestnik
Тотен - клуб-неудачник.
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0
myroslavmail
ну Тотенхем - це команда прокляття - вічне "не лайно" яке нічого не здобуває ...
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0
Умник
Сеньків одобряет))))
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-1
nicksaf
Ось і видно, ШД  продав мурчика за 100 млн і шо?. Та йому у металісті грати. А Циганков, Довбик, Миколенко, Забарний грають. А над мурчиком фани кепкують. Ну, хіба не ясно, хто у нас в УПЛ шахрай.
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-2
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