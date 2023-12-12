Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
«Тоттенхэм» готов активировать клаусулу игрока «Жироны»
Лондонский «Тоттенхэм» готов активировать клаусулу в контракте украинского нападающего Виктора Цыганкова с каталонской «Жироной», сообщает издание Futbol Total.
По информации источника, сумма отступных 26-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро, и «шпоры» готовы выплатить эту сумму. Журналисты отмечают, что трансфер может состояться уже в это зимнее трансферное окно, которое будет открыто с 1 января по 1 февраля 2024 года.
В этом сезоне чемпионата Испании на счету Виктора Цыганкова 3 забитых мяча и 3 голевые передачи в 14 поединках. Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что «Жирона» продаст Виктора за большие деньги.
🚨 EXCLUSIVA 🚨— Fútbol Total (@FutbolTotalCF) December 11, 2023
El Tottenham está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Viktor Tsyhankov, jugador del Girona, en este mismo mercado de invierno. La cláusula del jugador asciende a los 30 M€. pic.twitter.com/LD69xJvs8u
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