Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
12.12.2023 19:45 – FT 1 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 21:43 |
1217
2

Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов

Лондонцы выиграли группу

12 декабря 2023, 21:43 |
1217
2
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью 1:1 с ПСВ. Обе команды до игры уже гарантировали себе плей-офф ЛЧ, «Арсенал» выиграл квартет.

Украинский игрок лондонцев Александр Зинченко получил отдых и весь матч провел на лавке запасных. Зинченко в нынешней ЛЧ провел 4 матча.

Третье место в группе и выход в Лигу Европы завоевал «Ланс».

Лига чемпионов. Группа B

ПСВ - Арсенал 1:1
Голы: Вертессен, 50 - Нкетиан, 42

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Обиспо, Жуниор, ван Аанхольт, Саибари (Дест, 74), Тилман (Тиль, 83), Бакайоко (Бабади, 74), Вертессен, Пепи

Арсенал: Рэмсдейл, Соареш (Райс, 62), Салиба (Уайт, 62), Габриэл, Кивиор, Жоржиньо, Эльнени (Эдегор, 62), Хаверц (Смит-Роу, 89), Троссар, Нельсон (Жезус, 89), Нкетиан

Ланс - Севилья 2:1
Гол: Франковски, 63 (с пен), Фульгини, 90+5 - Рамос, 79 (с пен)

По теме:
Ланс вырвал победу у Севильи. Серхио Рамос забил, но остался без еврокубков
Жребий Кубка Франции. Клубу дивизиона 6 выпал ПСЖ. Радовались как никогда
Боруссия Д – ПСЖ, Ньюкасл – Милан и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСВ Севилья Ланс Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Каким игроком становится Миколенко!» Тренер Эвертона расхвалил украинца
Футбол | 12 декабря 2023, 17:01 9
«Каким игроком становится Миколенко!» Тренер Эвертона расхвалил украинца
«Каким игроком становится Миколенко!» Тренер Эвертона расхвалил украинца

Шон Дайч в восторге от Виталия

ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
Футбол | 11 декабря 2023, 23:30 17
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали

Игра 15-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» – «Ризеспор» завершилась 1:1

ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
Футбол | 12.12.2023, 07:30
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Футбол | 12.12.2023, 12:43
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Александрия проведет зимние учебно-тренировочные сборы в Турции
Футбол | 12.12.2023, 20:47
Александрия проведет зимние учебно-тренировочные сборы в Турции
Александрия проведет зимние учебно-тренировочные сборы в Турции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Позвал на конфу и не выпустил. Экономят Сашку на Брайтон с Ливерпулем. Потом крепкие орешки Вест Хэм, Фулхэм. Ох, вот это матчи Арс ждут, как бы после них из топ-3 не выпасть.
Ответить
+1
Sashko57
Скучный и никому не нужный матч. Зачем было вообще ехать Арсеналу на игру. Антифутбол по арсенальски.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 9
Футбол
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
10.12.2023, 22:18 7
Футбол
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
11.12.2023, 10:40 3
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
11.12.2023, 19:05 8
Хоккей
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
11.12.2023, 15:42 13
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 97
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем