Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Лондонцы выиграли группу
«Арсенал» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью 1:1 с ПСВ. Обе команды до игры уже гарантировали себе плей-офф ЛЧ, «Арсенал» выиграл квартет.
Украинский игрок лондонцев Александр Зинченко получил отдых и весь матч провел на лавке запасных. Зинченко в нынешней ЛЧ провел 4 матча.
Третье место в группе и выход в Лигу Европы завоевал «Ланс».
Лига чемпионов. Группа B
ПСВ - Арсенал 1:1
Голы: Вертессен, 50 - Нкетиан, 42
ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Обиспо, Жуниор, ван Аанхольт, Саибари (Дест, 74), Тилман (Тиль, 83), Бакайоко (Бабади, 74), Вертессен, Пепи
Арсенал: Рэмсдейл, Соареш (Райс, 62), Салиба (Уайт, 62), Габриэл, Кивиор, Жоржиньо, Эльнени (Эдегор, 62), Хаверц (Смит-Роу, 89), Троссар, Нельсон (Жезус, 89), Нкетиан
Ланс - Севилья 2:1
Гол: Франковски, 63 (с пен), Фульгини, 90+5 - Рамос, 79 (с пен)
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