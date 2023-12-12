Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов

«Арсенал» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью 1:1 с ПСВ. Обе команды до игры уже гарантировали себе плей-офф ЛЧ, «Арсенал» выиграл квартет.

Украинский игрок лондонцев Александр Зинченко получил отдых и весь матч провел на лавке запасных. Зинченко в нынешней ЛЧ провел 4 матча.

Третье место в группе и выход в Лигу Европы завоевал «Ланс».

Лига чемпионов. Группа B

ПСВ - Арсенал 1:1

Голы: Вертессен, 50 - Нкетиан, 42

ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Обиспо, Жуниор, ван Аанхольт, Саибари (Дест, 74), Тилман (Тиль, 83), Бакайоко (Бабади, 74), Вертессен, Пепи

Арсенал: Рэмсдейл, Соареш (Райс, 62), Салиба (Уайт, 62), Габриэл, Кивиор, Жоржиньо, Эльнени (Эдегор, 62), Хаверц (Смит-Роу, 89), Троссар, Нельсон (Жезус, 89), Нкетиан

Ланс - Севилья 2:1

Гол: Франковски, 63 (с пен), Фульгини, 90+5 - Рамос, 79 (с пен)