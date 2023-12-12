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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
12.12.2023 19:45 – FT 1 : 1
Арсенал
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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:05
225
0

ПСВ – Арсенал – 1:1. Зинченко отдыхал, команда выиграла группу. Обзор матча

Лондонцы завершили групповой этап Лиги чемпионов

12 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:05
225
0
ПСВ – Арсенал – 1:1. Зинченко отдыхал, команда выиграла группу. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» и ПСВ, которые до матча гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, в последней встрече группового этапа сыграли вничью 1:1.

Украинец Александр Зинченко получил отдых и провел матч на лавке запасных. Лондонская команда вышла в плей-офф с первого места.

Лига чемпионов. Группа B

ПСВ - Арсенал 1:1
Голы: Вертессен, 50 - Нкетиа, 42

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Йорбе Вертессен (ПСВ Эйндховен).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
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Арсенал Лондон ПСВ Александр Зинченко видео голов и обзор Лига чемпионов ПСВ - Арсенал
Источник Sport.ua
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