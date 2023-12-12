ПСВ Эйндховен

«Арсенал» и ПСВ, которые до матча гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, в последней встрече группового этапа сыграли вничью 1:1.

Украинец Александр Зинченко получил отдых и провел матч на лавке запасных. Лондонская команда вышла в плей-офф с первого места.

Лига чемпионов. Группа B

ПСВ - Арсенал 1:1

Голы: Вертессен, 50 - Нкетиа, 42