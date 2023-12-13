АРТЕТА: «Быть досрочно первыми в группе, мы бы на это подписались»

Нидерландский ПСВ и английский «Арсенал» в матче 6-го тура Лиги чемпионов сыграли вничью (1:1). Обе команды досрочно вышли в 1/8 финала.

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Главный тренер Арсенала Микель Артета:

«Если бы кто-нибудь в начале сказал, что мы заранее будет первыми в группе с одной игрой в запасе, мы бы на это подписались. Это был отличный опыт, я думаю, что команда выступила очень хорошо. Мы с гордостью ждем жеребьевки в понедельник.

Я знал, что нам не хватает сплоченности, когда меняешь 8 игроков, некоторые не играли месяцами. Чего-то нам не хватало, особенно высокого прессинга, но, думаю, команда боролась до конца.

Я горжусь тем, как команда сражалась в очень сложном матче без особого опыта. Только 4 или 5 игроков имели опыт участия в Лиге чемпионов. Я считаю, что это большая заслуга игроков – стать лучшие, и они это сделали».

Эдди Нкетия, нападающий «Арсенала»: «Было очень приятно впервые выйти в стартовом составе в этом матче. Очевидно, каждый ребенок мечтает сыграть и забить в Лиге чемпионов. Мы разочарованы тем, что не набрали три очка, но это так. Было приятно выйти и получить несколько минут. Гол – это всегда приятно.

Я всегда хочу играть и забивать. Я был на хорошей позиции, но Лео принял решение бить. Это нужно пережить, в футболе такое случается. Мы хотели взять три очка, но это было хорошее выступление с нашей стороны».

Включение в состав молодежи? Они все талантливы по-своему. У нас есть несколько действительно хороших игроков, которые заслуживают того, чтобы быть там за тяжелую работу, которую они проделали. Хорошо, что они здесь и получают этот опыт, это дает им мотивацию.

Мы хотели приехать сюда и стильно финишировать, но это была тяжелая игра, хороший соперник. Мы с нетерпением ждем следующего раунда».

Полузащитник Арсенала Рис Нельсон: «Я думаю, что наша игра была хорошей. В некоторые моменты играли хорошо, в другие моменты – плохо. Были футболисты , игравшие вместе друг с другом впервые за долгое время».

Мне понравилось, я давно не играл, поэтому всегда приятно выйти на поле, тренер доверяет мне на этой позиции. В центре поля было много места, поэтому я искал мяч. Но главным было то, что у меня на лице была улыбка, когда я играл.

Мотивация всегда есть, тренер ясно дал это понять с первого дня. Неважно, с кем мы играем, он всегда нас готовит. Думаю, мы показали это своей решимостью и трудовой этикой с первой минуты».

Нападающий ПСВ Исмаэль Сайбари признан лучшим игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА заявила: «Действительно сильная игра футболиста ПСВ, он часто был инициатором опасных атак. Ему не повезло – попал в штангу. Это большой талант на будущее».

Форвард ПСВ Исмаэль Сайбари: «Не имеет значения, какой счет, мы продолжаем идти вперед. Даже если бы для нас счет был 1:0, мы бы пытались сделать счет 2:0 и 3:0. И в этом наша сила. Мы всегда играем уверенно, неважно, против кого мы играем. Это был хороший матча. Мы приложили огромные усилия, создали много моментов, особенно если сравнивать это с первым матчем против Арсенала. Единственное, чего мы не сделали – могли бы забить больше, но 1:1 тоже хорошо».

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн:

«Предполагал, что для такого шоу будут хороши обе команды. Игра получилась зрелищной. Арсенал был доминантной командой в этой группе и заслуженно занял в таблице группы верхнюю строчку».

Цифры и факты матча

ПСВ еще не проигрывал дома в 2023 году. После ничьей с «Арсеналом» (1:1) серия составляет 26 матчей без поражений с начала года.

В шестом туре группового этапа клубных турниров УЕФА Арсенал не проигрывает 9 матчей (7 побед, 2 ничьих).

ПСВ выиграл лишь один из последних 15 матчей группового этапа Лиги чемпионов у английских команд (6 ничьих, 8 поражений).

«Арсенал» до сих пор ни разу не проиграл ни одного матча группового этапа соперникам из Нидерландов (5 побед, 7 ничьих).

Канониры сыграли вничью впервые в 18 матчах группового этапа главного клубного турнира УЕФА (15 побед, 2 поражения).

ПСВ выиграл 6 и сыграл вничью 3 из последних 9 домашних матчей в Европе.

Видеообзор матча ПСВ – Арсенал – 1:1