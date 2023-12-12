ПСВ Эйндховен

12 декабря на «Филипс» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором ПСВ встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

ПСВ

Команда с лета получила себе на тренерский пост Петера Боса. Голландец после не самых удачных лет в Германии и особенно во Франции вернулся на родину с достаточно подмоченной репутацией. Но в Эйндховене отлично себя проявляет. Дебютом стали 1:0 в Суперкубке с Фейеноордом, а недавно его же обыграли и в Роттердаме в рамках Эредивизии, укрепляя единоличное лидерство. Хорошо представитель Нидерландов начинал в Лиге чемпионов. Там на этот раз он прошел квалификацию, обыграв Штурм и взяв реванш у Рейнджерс за осечку годичной давности. Групповой этап, правда, начинался с унизительных 0:4 против фаворита, Арсенала, в Лондоне. Но потом крестьяне только прибавляли, сначала сыграв вничью с Севильей и Лансом, а потом обыграв и испанцев, и французов. В итоге уже сейчас поединок превращается в формальность: кроваво-золотые отстают на 3 очка и хуже по очным встречам.

Арсенал

Клуб вернулся в турнир после долгого, как для гранда такого масштаба, отсутствия. Уже само возвращение в главный еврокубок помогло провести амбициозную трансферную летнюю кампанию, достаточно дорогую, но при этом точечную - чего стоит подписание за 100 миллионов Деклана Райса. Но эти расходы оправдываются новыми успехами подопечных Микеля Артеты, которые уже взяли титул, пусть и только Суперкубок Англии (еще и по пенальти), и выбрались к концу осени на 1-е место в Премьер-Лиге. И, главное, в Лиге чемпионов была только 1 осечка, с Лансом на выезде. Но даже у него в прошлом туре взяли убедительный реванш, заодно гарантировав себе 1-е место в квартете.

Статистика личных встреч

До этого цикла наблюдалось равенство между клубами. Даже год назад, в групповом этапе Лиги Европы, они обменялись сухими домашними победами. Сейчас Зинченко и компания тоже не пропустили, но еще и разгромили голландцев 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество англичанам. Но обе стороны уже немотивированы турнирно, и могут играть в свое удовольствие. Ждем тотал больше 2,5 голов(коэффициент - 1,64).