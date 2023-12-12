Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0

Уже несколько десятилетий, как минимум с момента кончины легендарного Валерия Лобановского, киевское «Динамо» в прессе и болельщицкой среде называют не иначе как «клубом динамовских сердец». При этом, каждый вкладывает в это понятие что-то свое: кто-то тем самым подчеркивает коллективную безответственность, где все вроде бы как долгие годы работают на благо, но никто конкретно не отвечает за многочисленные неудачи; кто-то имеет в виду очевидный подхалимаж, имеющий место быть со стороны некоторых экс-игроков «Динамо» по отношению к нынешнему руководству клуба, которое их трудоустроило после завершения карьеры футболиста; другие же просто уверены, что получить какую-то должность в «Динамо» у Игоря Суркиса можно не факт, что за свои нынешние профессиональные качества, а вот за былые заслуги на зеленом газоне – пожалуйста!

Как бы там ни было, но выражение «клуб динамовских сердец» имеет устойчивое негативное наполнение. Как правило, им сопровождаются всяческие неудачи «Динамо», ответственность за которые должны нести те люди, которые ранее были полезными «бело-синим» непосредственно на поле, но в новом амплуа абсолютно провалились. И вновь-таки, как правило, речь идет исключительно о «динамовцах» старшего поколения – тех, кто играл еще в советские годы, и чьи выступления непосредственно на поле не застали многие современные фанаты «Динамо», выросшие уже во времена независимой Украины.

Политика «динамовских сердец» во главе команды также не принесла «Динамо» ожидаемого успеха. В 2017-2020 годы под руководством Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко «бело-синие» выглядели настолько блекло и неинтересно, что даже президент клуба Игорь Суркис, который всегда очень трепетно относился к своим ветеранам, потому как на игре многих из них сам вырос сперва в футбольного болельщика, а затем – и в полноценного функционера, осознал необходимость перемен.

Именно из-за провала ставки на «динамовские сердца» летом 2020 года в клубе объявился Мирча Луческу – румынский специалист, который до этого в течение долгих лет занимался становлением «Шахтера» и в какой-то момент превративший донецкую команду в настоящего гегемона украинской Премьер-лиги. Против этого отчаянно выступили активные фанаты «Динамо», попытавшиеся устроить едва ли не революцию, однако в конечном итоге все-таки потерпевшие фиаско. Впрочем, те разногласия между руководством и ультрас киевлян навсегда пополнили отечественный фольклор фразой Игоря Суркиса о том, что он «вх..рил полтора миллиарда» в клуб, сказанной во время разговора по душам президента с протестующими.

Луческу достаточно быстро заставил прессу и болельщиков забыть о таком клише как «клуб динамовских сердец». Да, при нем в тренерском штабе первой команды объявился Олег Гусев, но во-первых, этот специалист был приглашен в «Динамо» и работал с дублерами еще за два года до прихода Луческу, а во-вторых, в СМИ всплывала история о конфликте между Мирчей и Гусевым, которая как минимум давала понять, что никакого лоббирования интересов Олега со стороны румынского наставника быть не могло изначально.

По сути, какое-то время Олег Гусев оставался единственным молодым представителем знаменитой плеяды «динамовских сердец», активно работавшим на виду в киевской команде. В январе нынешнего года к нему присоединился Александр Шовковский, ставший одним из ассистентов Мирчи Луческу. И уже тогда стало понятно, что Игорь Суркис в целом так окончательно и не избавился от идеи создания на базе «Динамо» такого себе «семейного клуба», где приоритетными кандидатами для менеджмента и тренерского штаба являются, прежде всего, экс-футболисты команды. Просто на смену советским легендам должны приходить их последователи, добывавшие трофеи для «бело-синих» уже после обретения Украиной независимости.

«Учитывая, что Вукоевич покинул «Динамо» по семейным обстоятельствам, возник вопрос, что нужно усилить тренерский штаб помощником для Мирчи Луческу. Мистер дал добро на приглашение легенды нашего клуба Александра Шовковского. Я был этому несказанно рад. После чего созвонился с Александром и предложил ему работу в киевском «Динамо». Он согласился. Раньше у нас работали старые звезды, а теперь две молодые – это Олег Гусев и Александр Шовковский. Я очень рад, что они снова воссоединились. Эти ребята очень много сделали для «Динамо». С их именами связаны славные победы нашего клуба», – заявил в начале 2023-го Суркис, в очередной раз дав понять, что инициатива с приглашением Шовковского – это явно не идея Луческу, который лишь «дал добро» на нее.

Неудивительно, что после того, как Мирча Луческу покинул «Динамо» Игорь Суркис вернулся на исходную, доверив пост наставника первой команды экс-звезде «бело-синих» Александру Шовковскому. Сперва на временной основе, а с недавних пор – уже и на постоянной.

ФК Динамо. Александр Шовковский, Олег Гусев и Игорь Суркис

И во всей этой истории важнее другое: как-то так совпало, что с уходом Луческу в «Динамо» массово начали возвращаться прежние герои, причем не «старые», а «молодые» звезды, исходя из терминологии Игоря Суркиса. Если история с Артемом Кравцом, который еще летом получил загадочную должность советника президента клуба по вопросам развития детско-юношеского футбола (эх, все-таки богатая фантазия у Игоря Михайловича, хотя был бы хороший человек, а уж должность изобрести можно и не такую, правда?), а на днях, по слухам, был переведен в скауты, никак не выглядит удивительной, то вот ряд других все-таки удивил футбольную общественность.

Сперва отметим, что одним из ассистентов Александра Шовковского уже как полноценного главного тренера «Динамо» станет многолетний партнер экс-вратаря по выстраиванию защитных построений и экс-бек «бело-синих» Сергей Федоров. Он и ранее работал в киевской команде, где входил в штабы Олега Блохина, Сергея Реброва и Алексея Михайличенко. Но в целом из клуба Федоров не уходил, так как до недавнего времени помогал Игорю Костюку в «Динамо» U-19.

А вот слухи о возвращении в «Динамо» двух истинных «блудных сыновей» киевлян Евгения Хачериди и Артема Милевского можно называть едва ли не сенсационными. Игорь Суркис всегда питал трепетные чувства к обоим, но ушли они из «Динамо», мягко говоря, со шлейфом скандальности, а потому казалось, что уж как минимум при нынешних собственниках в стан «бело-синих» ни Хачериди, ни Милевский не вернутся. Но, по неофициальной информации, Евгений еще с ноября работает в селекционном отделе «бело-синих», а вот для Милевского должность еще только предстоит придумать, потому как парня решили не бросать с его проблемами на почве алкоголизма.

Шовковский, Гусев, Федоров, Кравец, Хачериди, Милевский, а еще можно вспомнить Венглинского из «Динамо» U-19, который пусть и не стал звездой в первой команде киевского клуба, но все-таки преуспел в украинском футболе в период карьеры игрока. Все они (по Хачериди и Милевскому еще подождем официальных подтверждений, но сути дела это не меняет) теперь будут ковать славу обновленного «Динамо» – любимого проекта Игоря Суркиса, который, очевидно, вскоре снова будут называть «клубом динамовских сердец», но на этот раз все-таки уже стоит добавлять поправку – «версии 2.0», потому что настало время показать себя «молодым звездам».

Удастся ли у «молодых звезд» превзойти достижения их «старых» коллег? Покажет только время, но как минимум сейчас объективных причин для скепсиса у болельщиков быть не может. Да, предыдущая аналогичная концепция себя не оправдала, однако кто сказал, что новые люди повторят ошибки предшественников? Да и у каждой команды свой путь, поэтому Александру Шовковскому остается лишь пожелать долгого и успешного плавания на просторах отечественного и европейского футбола.

А Игорь Суркис, вернувшись на исходную позицию, еще раз продемонстрировал свой характер. Настойчивость и упрямство порой все-таки приносят плоды, да и Украина ни в коем случае не обделена талантами, чтобы в конечном итоге все-таки не преуспевать в футболе. Если уж украинизированный до невозможности «Шахтер» обыгрывает «Барселону» и удивляет всех в Лиге чемпионов, то почему бы и «клубу динамовских сердец версии 2.0» не продемонстрировать всем нам что-то особенное, а возможно, даже историческое, как считаете?..