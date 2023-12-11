ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо войдет в тренерский штаб Шовковского
Сергей Федоров снова будет работать с киевлянами
«Динамо» Киев официально сообщило о том, что в тренерский штаб первой команды войдет бывший защитник динамовцев Сергей Федоров. Он станет одним из ассистентов Александра Шовковского, который сегодня стал полноценным главным тренером команды.
Федоров приступит к работе с началом зимней подготовки команды ко второй части сезона.
Ранее Федоров уже работал ассистентом главного тренера «Динамо» в 2013 – 2017 и 2019 – 2020 годах у таких наставников как Олег Блохин, Сергей Ребров и Алексей Михайличенко.
В качестве игрока Федоров выступал за «Динамо» в 1992 – 1995 и 1997 – 2008 годах.
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