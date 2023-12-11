Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо войдет в тренерский штаб Шовковского
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 19:50 |
1508
3

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо войдет в тренерский штаб Шовковского

Сергей Федоров снова будет работать с киевлянами

11 декабря 2023, 19:50 |
1508
3
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо войдет в тренерский штаб Шовковского
ФК Динамо Киев. Сергей Федоров

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что в тренерский штаб первой команды войдет бывший защитник динамовцев Сергей Федоров. Он станет одним из ассистентов Александра Шовковского, который сегодня стал полноценным главным тренером команды.

Федоров приступит к работе с началом зимней подготовки команды ко второй части сезона.

Ранее Федоров уже работал ассистентом главного тренера «Динамо» в 2013 – 2017 и 2019 – 2020 годах у таких наставников как Олег Блохин, Сергей Ребров и Алексей Михайличенко.

В качестве игрока Федоров выступал за «Динамо» в 1992 – 1995 и 1997 – 2008 годах.

По теме:
БРАЖКО: «В новом году надо побеждать в каждом матче»
Игорь СУРКИС: «Чувствую, что после зимнего перерыва все будет хорошо»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Нужно выходить на каждую игру, как на финал»
Сергей Федоров Динамо Киев Александр Шовковский
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский – главный тренер Динамо Киев
Футбол | 11 декабря 2023, 17:24 36
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский – главный тренер Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский – главный тренер Динамо Киев

СаШо лишили приставки «исполняющий обязанности»

Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Футбол | 11 декабря 2023, 05:35 0
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны

Главный тренер жиронцев прокомментировал успех в матче против «сине-гранатовых»

У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
Футбол | 11.12.2023, 01:20
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
«Играют, а не разыгрывают мяч». Хави расхвалил Жирону после поражения
Футбол | 11.12.2023, 07:47
«Играют, а не разыгрывают мяч». Хави расхвалил Жирону после поражения
«Играют, а не разыгрывают мяч». Хави расхвалил Жирону после поражения
Шовковский идет по победному графику Николая Павлова
Футбол | 11.12.2023, 17:21
Шовковский идет по победному графику Николая Павлова
Шовковский идет по победному графику Николая Павлова
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ROBOCOP
Может в защите их играть научит? Біло бі непллохо!
Ответить
0
New Zealander
Ну тогда уже и Дмитрулина возвращайте
Ответить
0
Roman serhi
Класс ещё сердце!!!Сила двух сердец!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
ВИДЕО. Миколенко – зверь! Как украинец боролся со звездой Челси на фланге
10.12.2023, 18:07 7
Футбол
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 5
Футбол
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
10.12.2023, 13:37 4
Футбол
Бетис – Реал – 1:1. Супергол в ворота Лунина, топ-сейвы Андрея. Видео голов
Бетис – Реал – 1:1. Супергол в ворота Лунина, топ-сейвы Андрея. Видео голов
09.12.2023, 19:37
Футбол
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
10.12.2023, 19:45 3
Футбол
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
09.12.2023, 20:39 5
Футбол
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем