ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский – главный тренер Динамо Киев

Украинский специалист Александр Шовковский официально назначен на должность главного тренера киевского «Динамо».

Легендарный экс-вратарь сборной Украины лишен приставки «исполняющий обязанности» и стал полноценным главным тренером «Динамо» (Киев). Обо всех подробностях будет сообщено позже.

Напомним, что Александр Владимирович стал исполняющим обязанности главного тренера «бело-синих» после поражения от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре, после чего у руля команды выиграл четыре матча подряд в чемпионате Украины.