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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский – главный тренер Динамо Киев
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 17:24 | Обновлено 11 декабря 2023, 17:25
5025
34

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский – главный тренер Динамо Киев

СаШо лишили приставки «исполняющий обязанности»

11 декабря 2023, 17:24 | Обновлено 11 декабря 2023, 17:25
5025
34
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский – главный тренер Динамо Киев
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Украинский специалист Александр Шовковский официально назначен на должность главного тренера киевского «Динамо».

Легендарный экс-вратарь сборной Украины лишен приставки «исполняющий обязанности» и стал полноценным главным тренером «Динамо» (Киев). Обо всех подробностях будет сообщено позже.

Напомним, что Александр Владимирович стал исполняющим обязанности главного тренера «бело-синих» после поражения от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре, после чего у руля команды выиграл четыре матча подряд в чемпионате Украины.

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Александр Шовковский Динамо Киев назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 34
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Андрей Залищук
бажаю удачі Сашку
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+6
Alex86 1
Я б до конца сезона оставил И.О., если б проявил себя и было бы видно что результаты стабильны, то уже смотреть назначать ли на постоянно. Но зная презика, там все понятно и так, его и результаты румына вполне устраивали
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
Удачи!
по крайней мере эмоционально команда преобразилась и стала играть более раскрепощенно!
А после зимы станет уже ясно что представляет из себя Шовковский - тренер!
главное чтобы у него было влияние на Суркиса в плане финансирования команды и киевляне не входили в сезон недоукомплектованными!
 ну и отдельное спасибо что посадил Шепелева
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+4
stalevar1250
Сашко, де ти ходив)))
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Поздоровляю СаШо!!👏👏
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Серега Федоров присоединяется
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0
MrStepanovM .
упс...ну що, в порівняннні з минулою грою ДК з Оболонню, прогрес є...))))
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-2
Swed
А ХтоТоТаке писав що Луческу вернут на Турцию.)
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-3
Roman serhi
😄😄😄😄😄😄Знову серця 😀😀Ну ну 
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-4
Лига конференций без динамо
С динамовским сердцем должны побороться за бронзу ,возможно даже пройдут квалификацию ЛК и не опозорятся как было в этом сезоне 
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-7
Показать Скрыть 2 ответа
contr
Срака Динамо ! Воротар діра- команда діра ☝️☝️👍
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-11
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Главное чтоб динамовское сердце было. После Шовковского назначат Максимова так как ето тоже динамовское сердце. А вот уже после Максимова будет проблема так как все динамовские сердца закончатся и придется назначать либо Алю либо Милю.
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-11
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