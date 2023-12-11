ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский – главный тренер Динамо Киев
СаШо лишили приставки «исполняющий обязанности»
Украинский специалист Александр Шовковский официально назначен на должность главного тренера киевского «Динамо».
Легендарный экс-вратарь сборной Украины лишен приставки «исполняющий обязанности» и стал полноценным главным тренером «Динамо» (Киев). Обо всех подробностях будет сообщено позже.
Напомним, что Александр Владимирович стал исполняющим обязанности главного тренера «бело-синих» после поражения от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре, после чего у руля команды выиграл четыре матча подряд в чемпионате Украины.
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по крайней мере эмоционально команда преобразилась и стала играть более раскрепощенно!
А после зимы станет уже ясно что представляет из себя Шовковский - тренер!
главное чтобы у него было влияние на Суркиса в плане финансирования команды и киевляне не входили в сезон недоукомплектованными!
ну и отдельное спасибо что посадил Шепелева