Источник: экс-игрок Динамо получит в клубе новые обязанности
Артем Кравец станет скаутом
Новый этап карьеры ждет бывшего нападающего киевского «Динамо» Артема Кравца.
В эфире программы «ТаТоТаке» прозвучала информация о том, что он будет работать в скаутском отделе клуба. Как известно, с лета этого года Артем Кравец был в «Динамо» советником президента клуба по вопросам развития детско-юношеского футбола.
Ранее, напомним, сообщалось, что селекцией в «Динамо» также будет заниматься экс-защитник команды Евгений Хачериди, а в тренерский штаб Александра Шовковского войдет Сергей Федоров.
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