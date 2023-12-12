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Украина. Первая лига
12 декабря 2023, 09:05 | Обновлено 12 декабря 2023, 09:15
1065
3

Источник: экс-игрок Динамо получит в клубе новые обязанности

Артем Кравец станет скаутом

12 декабря 2023, 09:05 | Обновлено 12 декабря 2023, 09:15
1065
3
Источник: экс-игрок Динамо получит в клубе новые обязанности
ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Новый этап карьеры ждет бывшего нападающего киевского «Динамо» Артема Кравца.

В эфире программы «ТаТоТаке» прозвучала информация о том, что он будет работать в скаутском отделе клуба. Как известно, с лета этого года Артем Кравец был в «Динамо» советником президента клуба по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Ранее, напомним, сообщалось, что селекцией в «Динамо» также будет заниматься экс-защитник команды Евгений Хачериди, а в тренерский штаб Александра Шовковского войдет Сергей Федоров.

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Источник ТаТоТаке
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Gargantua
Кравец парень умный и энергичный, верю в него
а Хачериди к сожалению всегда был амебой. Как динозавр: огромное тело и маленький мозг
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+1
potemkin78
молодое поколение горячих глаз начали трудоустраивать
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0
December 32
А в Крынках не хватает  морпехов.
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0
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