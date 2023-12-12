Источник: экс-игрок Динамо получит в клубе новые обязанности

Новый этап карьеры ждет бывшего нападающего киевского «Динамо» Артема Кравца.

В эфире программы «ТаТоТаке» прозвучала информация о том, что он будет работать в скаутском отделе клуба. Как известно, с лета этого года Артем Кравец был в «Динамо» советником президента клуба по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Ранее, напомним, сообщалось, что селекцией в «Динамо» также будет заниматься экс-защитник команды Евгений Хачериди, а в тренерский штаб Александра Шовковского войдет Сергей Федоров.