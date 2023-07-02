Кравец получил должность в Динамо. Кем будет работать Артем?

34-летний украинский футболист Артем Кравец стал советником президента «Динамо» по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Об этом экс-игрок киевского клуба в социальных сетях:

«Начинается новый этап моей жизни. С сегодняшнего дня я работаю советником президента «Динамо» по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Для меня это большая честь. Очень хочется сделать что-то весомое для родной команды. Спасибо ВСУ и всем, кто защищает нашу страну, что мы можем жить и работать. Слава Украине», — написал Кравец.

Кравец с 2018 года выступал в Турции. За это время успел поиграть за «Кайсериспор», «Коньяспор» и «Сакарьяспор». В последнем провел всего полгода, но в 7 матчах так и не отметился ни одним результативным действием. После этого Артем сообщил, что, скорее всего, закончит карьеру.

33-летний игрок наиболее известен по выступлениям в «Динамо», за которое сыграл 144 матча, забил 43 гола и отдал 14 ассистов. Также на его счету 23 матча и 7 голов за сборную Украины.