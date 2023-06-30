Бойко, Кравец, Рыбка и Олейник получили тренерские лицензии категории B

Несколько известных украинских футболистов прошли тренерские курсы и получили тренерские лицензии.

В центре лицензирования УАФ Денис Бойко, Артем Кравец, Александр Рыбка и Денис Олейник сдали экзамены и получили тренерский диплом УЕФА категории В.

Такой диплом позволяет работать в должности главного тренера в клубах Второй лиги и ассистентом наставника в Первой лиге.