Украина. Премьер лига30 июня 2023, 00:41 | Обновлено 30 июня 2023, 01:05
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Бойко, Кравец, Рыбка и Олейник получили тренерские лицензии категории B
Несколько известных украинских футболистов прошли тренерские курсы
30 июня 2023, 00:41 | Обновлено 30 июня 2023, 01:05
123
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Несколько известных украинских футболистов прошли тренерские курсы и получили тренерские лицензии.
В центре лицензирования УАФ Денис Бойко, Артем Кравец, Александр Рыбка и Денис Олейник сдали экзамены и получили тренерский диплом УЕФА категории В.
Такой диплом позволяет работать в должности главного тренера в клубах Второй лиги и ассистентом наставника в Первой лиге.
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