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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 00:41 | Обновлено 30 июня 2023, 01:05
123
0

Бойко, Кравец, Рыбка и Олейник получили тренерские лицензии категории B

Несколько известных украинских футболистов прошли тренерские курсы

30 июня 2023, 00:41 | Обновлено 30 июня 2023, 01:05
123
0
Бойко, Кравец, Рыбка и Олейник получили тренерские лицензии категории B
Instagram

Несколько известных украинских футболистов прошли тренерские курсы и получили тренерские лицензии.

В центре лицензирования УАФ Денис Бойко, Артем Кравец, Александр Рыбка и Денис Олейник сдали экзамены и получили тренерский диплом УЕФА категории В.

Такой диплом позволяет работать в должности главного тренера в клубах Второй лиги и ассистентом наставника в Первой лиге.

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Денис Бойко Артем Кравец Александр Рыбка Денис Олейник тренерские курсы
Источник Instagram
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