Украина. Премьер лига25 июня 2023, 16:17 |
549
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ФОТО. «Любовь к футболу в крови». Пятов получил тренерский диплом УЕФА
Об этом именитый голкипер сообщил в своем Instagram
25 июня 2023, 16:17 |
549
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38-летний украинский голкипера донецкого «Шахтера» Андрей Пятов получил тренерский диплом УЕФА категории В.
«Первый пошел. Первый диплом в тренерстве. Любовь к футболу в крови.
Опыт следует учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений.
Учеба продолжается», – написал Пятов в своем Instagram.
В сезоне УПЛ 2022/23 Пятов провел 2 матча за «Шахтер». Контракт именитого кипера действует до 30 июня 2023 года.
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