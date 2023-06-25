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  4. ФОТО. «Любовь к футболу в крови». Пятов получил тренерский диплом УЕФА
Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 16:17 |
549
2

ФОТО. «Любовь к футболу в крови». Пятов получил тренерский диплом УЕФА

Об этом именитый голкипер сообщил в своем Instagram

25 июня 2023, 16:17 |
549
2
ФОТО. «Любовь к футболу в крови». Пятов получил тренерский диплом УЕФА
ФК Шахтер. Андрей Пятов

38-летний украинский голкипера донецкого «Шахтера» Андрей Пятов получил тренерский диплом УЕФА категории В.

«Первый пошел. Первый диплом в тренерстве. Любовь к футболу в крови.

Опыт следует учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений.

Учеба продолжается», – написал Пятов в своем Instagram.

В сезоне УПЛ 2022/23 Пятов провел 2 матча за «Шахтер». Контракт именитого кипера действует до 30 июня 2023 года.

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фото lifestyle Андрей Пятов Шахтер Донецк
Источник Instagram
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Raien
Гвардіола напрягся
Пятову успіхів. 
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+1
Lex Aries
Ну ось вам готовий тренер для шахти)
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0
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