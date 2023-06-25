ФОТО. «Любовь к футболу в крови». Пятов получил тренерский диплом УЕФА

38-летний украинский голкипера донецкого «Шахтера» Андрей Пятов получил тренерский диплом УЕФА категории В.

«Первый пошел. Первый диплом в тренерстве. Любовь к футболу в крови.

Опыт следует учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений.



Учеба продолжается», – написал Пятов в своем Instagram.

В сезоне УПЛ 2022/23 Пятов провел 2 матча за «Шахтер». Контракт именитого кипера действует до 30 июня 2023 года.