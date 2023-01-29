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Украина. Премьер лига
29 января 2023, 11:35 | Обновлено 29 января 2023, 11:38
693
0

Кравец планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

33-летний игрок не видит смысла продолжать

29 января 2023, 11:35 | Обновлено 29 января 2023, 11:38
693
0
Кравец планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Instagram. Артем Кравец

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец сообщил, что планирует завершить карьеру.

«Скорее всего, меня никто больше нигде не увидит. Скорее всего, на этом моя карьера закончится, потому что учитывая и здоровье, и ситуацию в стране, не очень-то есть желание продолжать карьеру.

Предложения есть, но сейчас моя семья нуждается в моем внимании. За последние годы у меня было две операции на спине. Это большие риски, которые сейчас не очень-то нужны. Я хочу еще и после футбола жить», – сказал Кравец.

Кравец с 2018 года выступал в Турции. За это время успел поиграть за «Кайсериспор», «Коньяспор» и «Сакарьяспор». В последнем провел всего полгода, но в 7 матчах так и не отметился ни одним результативным действием.

33-летний игрок наиболее известен по выступлениям в «Динамо», за которое сыграл 144 матча, забил 43 гола и отдал 14 ассистов. Также на его счету 23 матча и 7 голов за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Кравец может продолжить карьеру в «Гезтепе».

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Артем Кравец завершение карьеры
Источник YouTube
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