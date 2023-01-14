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Турция
14 января 2023, 10:51 |
2697
0

Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе

Артем Кравец в начале года получил статус свободного агента

14 января 2023, 10:51 |
2697
0
Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Кравец (справа)

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец, который в начале нынешнего года расторг контракт с «Сакарьяспором», в ближайшее время подпишет договор с другим турецким клубом.

По информации Sport.ua, о завершении трансфера 33-летнего Кравца готовится объявить «Гезтепе» - клуб, выступающий в Первой лиге турецкого футбола.

В настоящий момент «Гезтепе» активно контактирует с Кравцом и его представителями, и украинский форвард проявляет интерес к сотрудничеству с этим клубом.

Кравец с 2018 года выступает в Турции. За это время он успел поиграть за «Кайсериспор», «Коньяспор» и «Сакарьяспор». В последнем провел всего полгода, но в 7 матчах так и не отличился ни одним результативным действием.

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Источник Sport.ua
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