ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора

Турецкий «Сакарьяспор» официально сообщил о подписании контракта с украинским форвардом Артемом Кравцом. Соглашение рассчитано на один год.

Кравец находился в статусе свободного агента с февраля текущего года, когда 33-летний форвард расторг контракт с «Коньяспором».

О переходе Кравца в «Сакарьяспор» Sport.ua сообщал еще 12 августа. Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.