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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора
Турция
14 августа 2022, 15:25 |
280
0

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора

Украинский форвард нашел себе новый клуб

14 августа 2022, 15:25 |
280
0
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора
Sport.ua. Артем Кравец

Турецкий «Сакарьяспор» официально сообщил о подписании контракта с украинским форвардом Артемом Кравцом. Соглашение рассчитано на один год.

Кравец находился в статусе свободного агента с февраля текущего года, когда 33-летний форвард расторг контракт с «Коньяспором».

О переходе Кравца в «Сакарьяспор» Sport.ua сообщал еще 12 августа. Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.

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Источник Sport.ua
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