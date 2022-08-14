ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец – игрок Сакарьяспора
Украинский форвард нашел себе новый клуб
Турецкий «Сакарьяспор» официально сообщил о подписании контракта с украинским форвардом Артемом Кравцом. Соглашение рассчитано на один год.
Кравец находился в статусе свободного агента с февраля текущего года, когда 33-летний форвард расторг контракт с «Коньяспором».
О переходе Кравца в «Сакарьяспор» Sport.ua сообщал еще 12 августа. Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Турции.
Son olarak Konyaspor forması giyen futbolcu Artem Kravets ile 1 yıllık sözleşme sözleşme imzaladık.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) August 14, 2022
Hoş geldin Kravets!#DelilerinTakım pic.twitter.com/h9nZ0lu1Cd
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неудачный старт сезона для «Манчестер Юнайтед»
Солидная сумма перехода из клуба Чемпионшипа в клуб АПЛ