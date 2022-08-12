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  4. Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
Турция
12 августа 2022, 16:09 |
561
0

Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор

Артем Кравец продолжит выступать в Турции

12 августа 2022, 16:09 |
561
0
Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
Instagram. Артем Кравец

33-летний экс-форвард «Динамо» и сборной Украины (23 матча, 8 голов) Артем Кравец в ближайшее время перейдет в новую команду.

По информации Sport.ua, Кравец уладил все детали будущего сотрудничества с турецким клубом «Сакарьяспор», который выступает во втором по рангу дивизионе тамошнего футбола.

В «Сакарьяспор» Кравец перейдет свободным агентом, в статусе которого пребывал с начала февраля после расторжения контракта с «Коньяспором».

Отметим, что в Турции Кравец играет с начала 2018 года. Сперва «Динамо» отдавало форварда в аренду «Кайсериспору», а через два года отпустило свободным агентом в «Коньяспор».

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Источник Sport.ua
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