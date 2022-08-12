Экс-форвард Динамо и сборной Украины переходит в Сакарьяспор
Артем Кравец продолжит выступать в Турции
33-летний экс-форвард «Динамо» и сборной Украины (23 матча, 8 голов) Артем Кравец в ближайшее время перейдет в новую команду.
По информации Sport.ua, Кравец уладил все детали будущего сотрудничества с турецким клубом «Сакарьяспор», который выступает во втором по рангу дивизионе тамошнего футбола.
В «Сакарьяспор» Кравец перейдет свободным агентом, в статусе которого пребывал с начала февраля после расторжения контракта с «Коньяспором».
Отметим, что в Турции Кравец играет с начала 2018 года. Сперва «Динамо» отдавало форварда в аренду «Кайсериспору», а через два года отпустило свободным агентом в «Коньяспор».
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