ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец расторг контракт с турецким Коньяспором

По некоторым данным, Кравец может перейти в клуб «Коджаелиспор»

  • 08.02.2022 23:19
  • 1439 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец расторг контракт с турецким Коньяспором
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Кравец (справа)

Украинский форвард Артем Кравец покинул турецкий клуб «Коньяспор»

Игрок и клуб, который занимает второе место в чемпионате Турции, расторгли контракт по обоюдному согласию.

Кравец играл за «Коньяспор» с сентября 2020 года. В сумме он провел 32 матча и забил 9 голов. В текущем сезоне Кравец сыграл всего 10 минут в Кубке Турции.

По некоторым данным, Кравец может перейти в клуб «Коджаелиспор».

Источник — ФК Коньяспор

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alex86 1, 08.02.2022 23:26
    +3
    Так и не раскрылся должным образом, увы.
    Ссылка
    Alex86 1, 09.02.2022 00:09
    +1
    ĴØЌÉŔ, 08.02.2022 23:55
    Особого таланта не было раскрывать не чего!
    Травматичен оказался
    Ссылка
    ĴØЌÉŔ, 08.02.2022 23:55
    0
    Alex86 1, 08.02.2022 23:26
    Так и не раскрылся должным образом, увы.
    Особого таланта не было раскрывать не чего!
    Ссылка
    Віталій Ткачук, 08.02.2022 23:45
    0
    Не тягне він вже рівень другого клубу чемпіонату Туреччини. Шкода. Міг би в єврокубках наостанок пограти.
    Ссылка
    online
    ＯＦＩＣϟＡＬ ＳＰＯＲＴＳㅤ, 09.02.2022 00:16
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    В будку в динамо
    Ссылка
    ĴØЌÉŔ, 08.02.2022 23:53
    -1
    Усиление для динамо !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности