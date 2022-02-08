ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец расторг контракт с турецким Коньяспором

Украинский форвард Артем Кравец покинул турецкий клуб «Коньяспор»
Игрок и клуб, который занимает второе место в чемпионате Турции, расторгли контракт по обоюдному согласию.
Кравец играл за «Коньяспор» с сентября 2020 года. В сумме он провел 32 матча и забил 9 голов. В текущем сезоне Кравец сыграл всего 10 минут в Кубке Турции.
По некоторым данным, Кравец может перейти в клуб «Коджаелиспор».
Futbolcumuz Artem Kravets'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 8, 2022
Artem'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/NcTzfmdz6f
Источник — ФК Коньяспор
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