ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец расторг контракт с турецким Коньяспором

Украинский форвард Артем Кравец покинул турецкий клуб «Коньяспор»

Игрок и клуб, который занимает второе место в чемпионате Турции, расторгли контракт по обоюдному согласию.

Кравец играл за «Коньяспор» с сентября 2020 года. В сумме он провел 32 матча и забил 9 голов. В текущем сезоне Кравец сыграл всего 10 минут в Кубке Турции.

По некоторым данным, Кравец может перейти в клуб «Коджаелиспор».