Артем Кравец может сменить клуб, но остаться в Турции

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец, который ныне выступает в Турции за «Коньяспор», вскоре может сменить клуб, но остаться в этой стране.

Интерес к Кравцу проявляет представитель Первой турецкой лиги (второй по силе дивизион тамошнего футбола) «Коджаэлиспор».

В ближайшее время представители «Коджаэлиспора» намерены переговорить с «Коньяспором» о трансфере Кравца, и в случае успеха постараются закрыть сделку в кратчайшие сроки.

«Коджаэлиспор» занимает 14-е место в Первой лиге, в то время как «Коньяспор» идет 2-м в Суперлиге.

Артем Кравец в текущем сезоне сыграл лишь 10 минут в одном кубковом матче за «Коньяспор». Его контракт с нынешним клубом истекает 30 июня.