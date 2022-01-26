Артем Кравец может сменить клуб, но остаться в Турции

32-летний экс-форвард сборной Украины ныне не имеет игровой практики в «Коньяспоре»

  • 26.01.2022 21:50
  • 1721 просмотр
  • 1 комментарий
Артем Кравец может сменить клуб, но остаться в Турции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Кравец (справа)

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец, который ныне выступает в Турции за «Коньяспор», вскоре может сменить клуб, но остаться в этой стране.

Интерес к Кравцу проявляет представитель Первой турецкой лиги (второй по силе дивизион тамошнего футбола) «Коджаэлиспор».

В ближайшее время представители «Коджаэлиспора» намерены переговорить с «Коньяспором» о трансфере Кравца, и в случае успеха постараются закрыть сделку в кратчайшие сроки.

«Коджаэлиспор» занимает 14-е место в Первой лиге, в то время как «Коньяспор» идет 2-м в Суперлиге.

Артем Кравец в текущем сезоне сыграл лишь 10 минут в одном кубковом матче за «Коньяспор». Его контракт с нынешним клубом истекает 30 июня.

Источник — Kocaeli Gazetesi

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
    online
    padlo95, 26.01.2022 22:54
    0
    М-да уж...
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