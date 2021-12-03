Не забил. Кравец впервые в сезоне сыграл за Коньяспор

Артем вышел на замену в матче Кубка Турции

  • 03.12.2021 12:20
  • 655 просмотров
  • 1 комментарий
Не забил. Кравец впервые в сезоне сыграл за Коньяспор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Кравец

Украинский нападающий «Коньяспора» Артем Кравец сыграл в матче 1/32 Кубка Турции против «Ванспора» (3:1).
 
32-летний футболист появился на поле на 80-й минуте матча. После выхода на замену Кравца счет в матче не менялся.
 
Для Артема это первое появление на поле в текущем сезоне, его контракт с турецким клубом действует до конца сезона.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    u6464u, 03.12.2021 13:24
    0
    Думалось что он давно уже закончил, ну й судьба у лавочников, статисты.
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