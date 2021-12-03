Не забил. Кравец впервые в сезоне сыграл за Коньяспор

Украинский нападающий «Коньяспора» Артем Кравец сыграл в матче 1/32 Кубка Турции против «Ванспора» (3:1).



32-летний футболист появился на поле на 80-й минуте матча. После выхода на замену Кравца счет в матче не менялся.



Для Артема это первое появление на поле в текущем сезоне, его контракт с турецким клубом действует до конца сезона.