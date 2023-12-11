Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев

Бывший защитник «Динамо» Киев Евгений Хачереди вернулся в клуб. По информации Футбол 24, экс-игрок сборной Украины с ноября работает в селекционном отделе клуба и отвечает за трансферную политику «Динамо».

Напомним, в октябре текущего года Хачериди стал игроком любительского клуба «Штурм». 36-летний защитник выступал за «Динамо» в качестве игрока с 2010 по 2018 годы.

Сегодня «Динамо» утвердило в качестве нового главного тренера команды Александра Шовковского. В его тренерский штаб вошел Сергей Федоров.