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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 20:47 | Обновлено 11 декабря 2023, 20:54
4300
3

Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев

Экс-защитник работает в отделе селекции клуба

11 декабря 2023, 20:47 | Обновлено 11 декабря 2023, 20:54
4300
3
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Бывший защитник «Динамо» Киев Евгений Хачереди вернулся в клуб. По информации Футбол 24, экс-игрок сборной Украины с ноября работает в селекционном отделе клуба и отвечает за трансферную политику «Динамо».

Напомним, в октябре текущего года Хачериди стал игроком любительского клуба «Штурм». 36-летний защитник выступал за «Динамо» в качестве игрока с 2010 по 2018 годы.

Сегодня «Динамо» утвердило в качестве нового главного тренера команды Александра Шовковского. В его тренерский штаб вошел Сергей Федоров.

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Евгений Хачериди Динамо Киев
Источник Футбол 24
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Комментарии 3
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kadaad
Грабли неотделимы от руководства Динамо!!!
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+2
Roman serhi
Сердца 💙💙💙💙💙💙 Ура! Но ведь было уже!! Просто молодые сердца вместо постаревших 
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+1
BekXan
Оце і є проблема Динамо.Працювати з профі на своїх місцях, або набирати всіх хто колись грав за Динамо бо це динамівці.Лужний не так давно вже стримано висловився що в клубі присутні купа людей яких не повинно бути.Іншими словами сидить безліч динамівських сердець які ні чорта не роблять які взагалі далекі від своєї розуміння посадиі тупо накручують Суркіса на гроші.Проїдають бюджет клубу.Впертість і тупість Суркіса не дає розвитку клубу.
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0
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