ФОТО. Любительский клуб официально презентовал Хачериди

Любительский футбольный клуб «Штурм» из Иванкова официально презентовал именитого центрального защитника Евгения Хачериди в качестве игрока команды. 36-летний ветеран будет выступать за свой новый клуб под 4-м игровым номером.

Информация о том, что «Штурм» заявил Хачериди, появилась еще 24 сентября.

Хачереди уже успел дебютировать за «Штурм». Сегодня он вышел в основном составе на матч против «Пенуэла».

За иванковцев также играют голкипер Сергей Погорелый, форварды Владимир Лысенко, Эсеола и полузащитник Евгений Морозенко.

Предыдущим клубом, за который играл Хачериди, было брестское «Динамо», которое украинец покинул в 2021 году.