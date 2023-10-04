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04 октября 2023, 14:26 | Обновлено 04 октября 2023, 14:52
1775
6

ФОТО. Любительский клуб официально презентовал Хачериди

Защитник уже успел дебютировать за «Штурм»

04 октября 2023, 14:26 | Обновлено 04 октября 2023, 14:52
1775
6
ФОТО. Любительский клуб официально презентовал Хачериди
ФК Штурм. Евгений Хачериди

Любительский футбольный клуб «Штурм» из Иванкова официально презентовал именитого центрального защитника Евгения Хачериди в качестве игрока команды. 36-летний ветеран будет выступать за свой новый клуб под 4-м игровым номером.

Информация о том, что «Штурм» заявил Хачериди, появилась еще 24 сентября.

Хачереди уже успел дебютировать за «Штурм». Сегодня он вышел в основном составе на матч против «Пенуэла».

За иванковцев также играют голкипер Сергей Погорелый, форварды Владимир Лысенко, Эсеола и полузащитник Евгений Морозенко.

Предыдущим клубом, за который играл Хачериди, было брестское «Динамо», которое украинец покинул в 2021 году.

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Штурм Иванков Евгений Хачериди фото
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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KIEWADIM
Чувак на футбольній пенсії. Він норамльно грав, і заробив не мало. Може розслабитися і здавати квартири в оренду, і ні про що не переживати
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+1
Serhii P.
фу, стидно
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-1
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Vitason
грати на такому рівні....тьфу ,покоління мажорів,які перетворилися на неудачників
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-2
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Vitason
дожився за мішок цукру буде грати ,що значить не має розуму у голові!!
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-2
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Теннис
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