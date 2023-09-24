Любительский клуб заявил Евгения Хачериди

Любительский футбольный клуб «Штурм» заявил в свой состав бывшего защитника сборной Украины и «Динамо» 36-летнего Евгения Хачериди.

«Штурм» – представитель чемпионата Украины среди любителей, который играет в группе Б. Клуб после 6 матчей имеет в своем активе 8 очков и идет третьим в своей группе. Наставником команды является Владимир Бондаренко.

За иванковцев также играют голкипер Сергей Погорелый, форварды Евгений Лысенко и Эсеола и полузащитник Евгений Морозенко.

Последним клубом, за который играл Хачериди было брестское «Динамо», которое украинец покинул в 2021 году. Ранее сообщалось, что защитник приступил к обучению на тренерских курсах.