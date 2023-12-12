Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
Англия
12 декабря 2023, 13:41 |
1918
1

С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ

Издание FourFourTwo назвало Андрея Воронина одним из худших футболистов в истории АПЛ

12 декабря 2023, 13:41 |
1918
1
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин

Издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из худших футболистов в истории Английской Премьер-лиги.

Интересно, что в список попал украинец Андрей Воронин, который в 2007-2010 годах выступал за «Ливерпуль». Его подписали на правах свободного агента и продали за 2 миллиона евро, а за время в клубе Андрей успел провести 40 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он занял 19-е место в списке.

Тройку «топа» открыл Савио. «Вест Хэм» в январе 2009 года подписывал его как лучшего игрока и победителя Евро U-19 в составе Германии, заплатив солидные на то время 10 миллионов британских фунтов. За полгода Савио отыграл лишь 10 матчей и уже летом был продан «Фиорентине» всего за 3 миллиона фунтов стерлингов.

На втором месте находится худший вратарь в истории АПЛ – Массимо Таиби, который успел поиграть за «Манчестер Юнайтед». Его приобрели за 4.5 миллионов фунтов в 1999 году, но он стал настоящим разочарованием и получил прозвище «Слепой венецианец». В 4 матчах АПЛ итальянец пропустил 11 мячей и уже через 2 года покинул клуб. Интересно, что он является чемпионом Англии 1999/2000.

Худшим игроком в истории Премьер-лиги стал Али Диа. Его «Саутгемптон» подписал в 1996 году из любительского клуба. Почему? Потому что об этом главного тренера попросил обладатель «Золотого мяча 1995» Джордж Веа – Али Диа был его двоюродным братом. Сенегальцу дали контракт на месяц, но разорвали его уже через 2 недели. Все стало понятно за единственные 5 минут, которые он провел на поле в чемпионате.

Топ-10 худших игроков в истории АПЛ:

  • 1. Али Диа («Саутгемптон»)
  • 2. Массимо Таиби («МЮ»)
  • 3. Савио («Вест Хэм»)
  • 4. Джуниор Льюис («Лестер»)
  • 5. Милтон Нуньес («Сандерленд»)
  • 6. Джози Алтидор («Халл Сити», «Сандерленд»)
  • 7. Игорс Степановс («Арсенал»)
  • 8. Бебе («МЮ»)
  • 9. Эрик Джемба-Джемба («МЮ»)
  • 10. Уинстон Богард («Челси»)

...

  • 19. Андрей Воронин («Ливерпуль»)
По теме:
Назарий РУСИН: «Чемпионшип немного похож на UFC»
СУРКИС: «Я рад за Цыганкова, верю, что его продадут за большие деньги»
«Для чего Челси держит Мудрика?» Британский ведущий раскритиковал Михаила
Андрей Воронин FourFourTwo рейтинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бебе Джози Алтидор Джордж Веа
Источник FourFourTwo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Футбол | 12 декабря 2023, 13:29 1
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера

«Тоттенхэм» готов активировать клаусулу игрока «Жироны»

Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?
Футбол | 11 декабря 2023, 17:50 19
Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?
Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?

В топ-5 входят: «Кривбасс», «Днепр-1», «Полесье», «Шахтер» и «Динамо»

Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Футбол | 11.12.2023, 15:29
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Журналист назвал игрока Черноморца, заинтересовавшего и Динамо, и Шахтер
Футбол | 12.12.2023, 11:24
Журналист назвал игрока Черноморца, заинтересовавшего и Динамо, и Шахтер
Журналист назвал игрока Черноморца, заинтересовавшего и Динамо, и Шахтер
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Футбол | 11.12.2023, 17:45
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А Ш
Дивно, можливо на фоні Ліверпуля так, а якби грав за Сандерленд, був би на рівні з іншими.
Нажаль скоро Мудрик теж буде в таких топах, хлопець тупо не вміє прийняти м'яч, як цього не помітили селекціонери, тренери, не розумію. Якась афера з відмиванням грошей.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 95
Футбол
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35 1
Футбол
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 9
Футбол
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
ВИДЕО. Как Жирона праздновала историческую победу над Барсой
11.12.2023, 10:40 3
Футбол
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
10.12.2023, 10:00 9
Футбол
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
10.12.2023, 13:37 4
Футбол
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
10.12.2023, 13:55 20
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем