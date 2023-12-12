С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
Издание FourFourTwo назвало Андрея Воронина одним из худших футболистов в истории АПЛ
Издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из худших футболистов в истории Английской Премьер-лиги.
Интересно, что в список попал украинец Андрей Воронин, который в 2007-2010 годах выступал за «Ливерпуль». Его подписали на правах свободного агента и продали за 2 миллиона евро, а за время в клубе Андрей успел провести 40 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он занял 19-е место в списке.
Тройку «топа» открыл Савио. «Вест Хэм» в январе 2009 года подписывал его как лучшего игрока и победителя Евро U-19 в составе Германии, заплатив солидные на то время 10 миллионов британских фунтов. За полгода Савио отыграл лишь 10 матчей и уже летом был продан «Фиорентине» всего за 3 миллиона фунтов стерлингов.
На втором месте находится худший вратарь в истории АПЛ – Массимо Таиби, который успел поиграть за «Манчестер Юнайтед». Его приобрели за 4.5 миллионов фунтов в 1999 году, но он стал настоящим разочарованием и получил прозвище «Слепой венецианец». В 4 матчах АПЛ итальянец пропустил 11 мячей и уже через 2 года покинул клуб. Интересно, что он является чемпионом Англии 1999/2000.
Худшим игроком в истории Премьер-лиги стал Али Диа. Его «Саутгемптон» подписал в 1996 году из любительского клуба. Почему? Потому что об этом главного тренера попросил обладатель «Золотого мяча 1995» Джордж Веа – Али Диа был его двоюродным братом. Сенегальцу дали контракт на месяц, но разорвали его уже через 2 недели. Все стало понятно за единственные 5 минут, которые он провел на поле в чемпионате.
Топ-10 худших игроков в истории АПЛ:
- 1. Али Диа («Саутгемптон»)
- 2. Массимо Таиби («МЮ»)
- 3. Савио («Вест Хэм»)
- 4. Джуниор Льюис («Лестер»)
- 5. Милтон Нуньес («Сандерленд»)
- 6. Джози Алтидор («Халл Сити», «Сандерленд»)
- 7. Игорс Степановс («Арсенал»)
- 8. Бебе («МЮ»)
- 9. Эрик Джемба-Джемба («МЮ»)
- 10. Уинстон Богард («Челси»)
...
- 19. Андрей Воронин («Ливерпуль»)
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