С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ

Издание FourFourTwo обнародовало рейтинг из худших футболистов в истории Английской Премьер-лиги.

Интересно, что в список попал украинец Андрей Воронин, который в 2007-2010 годах выступал за «Ливерпуль». Его подписали на правах свободного агента и продали за 2 миллиона евро, а за время в клубе Андрей успел провести 40 матчей, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Он занял 19-е место в списке.

Тройку «топа» открыл Савио. «Вест Хэм» в январе 2009 года подписывал его как лучшего игрока и победителя Евро U-19 в составе Германии, заплатив солидные на то время 10 миллионов британских фунтов. За полгода Савио отыграл лишь 10 матчей и уже летом был продан «Фиорентине» всего за 3 миллиона фунтов стерлингов.

На втором месте находится худший вратарь в истории АПЛ – Массимо Таиби, который успел поиграть за «Манчестер Юнайтед». Его приобрели за 4.5 миллионов фунтов в 1999 году, но он стал настоящим разочарованием и получил прозвище «Слепой венецианец». В 4 матчах АПЛ итальянец пропустил 11 мячей и уже через 2 года покинул клуб. Интересно, что он является чемпионом Англии 1999/2000.

Худшим игроком в истории Премьер-лиги стал Али Диа. Его «Саутгемптон» подписал в 1996 году из любительского клуба. Почему? Потому что об этом главного тренера попросил обладатель «Золотого мяча 1995» Джордж Веа – Али Диа был его двоюродным братом. Сенегальцу дали контракт на месяц, но разорвали его уже через 2 недели. Все стало понятно за единственные 5 минут, которые он провел на поле в чемпионате.

Топ-10 худших игроков в истории АПЛ:

1. Али Диа («Саутгемптон»)

2. Массимо Таиби («МЮ»)

3. Савио («Вест Хэм»)

4. Джуниор Льюис («Лестер»)

5. Милтон Нуньес («Сандерленд»)

6. Джози Алтидор («Халл Сити», «Сандерленд»)

7. Игорс Степановс («Арсенал»)

8. Бебе («МЮ»)

9. Эрик Джемба-Джемба («МЮ»)

10. Уинстон Богард («Челси»)

...