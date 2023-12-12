Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прошлого трансферного окна мог перебраться в состав недавнего полуфиналиста Лиги чемпионов.

По информации OndaCero, прошлым летом Андрей Лунин получил большое предложение от нидерландского гранда «Аякс», но после размышлений принял окончательное решение остаться в Мадриде.

Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.