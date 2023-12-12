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  4. Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Испания
12 декабря 2023, 10:18 |
2648
4

Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал

Украинский страж ворот мог стать голкипером «Аякса»

12 декабря 2023, 10:18 |
2648
4
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прошлого трансферного окна мог перебраться в состав недавнего полуфиналиста Лиги чемпионов.

По информации OndaCero, прошлым летом Андрей Лунин получил большое предложение от нидерландского гранда «Аякс», но после размышлений принял окончательное решение остаться в Мадриде.

Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Аякс
Источник Twitter
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Serhii P.
Його титули в минулому, зараз це європейський середняк. Сенсу переходити туди не було.
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+1
ZloyDeda
За Луніна все вирішує його батько. Там з Реалом контракт не поганий і не важливо скільки він грає. Ці "пропозиції" і "переходи" лунають декілька років і це вже просто смішно. До 2025 року Лунін нікуди з Реалу не піде, а піде Анчелотті, то батько продовжить контракт і досидить Лунін там до пенсії
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0
Alex T
То уже не важно
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0
AndiM
І був би зараз в повній сраці разом з аяксом. 
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0
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