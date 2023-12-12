Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Украинский страж ворот мог стать голкипером «Аякса»
24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прошлого трансферного окна мог перебраться в состав недавнего полуфиналиста Лиги чемпионов.
По информации OndaCero, прошлым летом Андрей Лунин получил большое предложение от нидерландского гранда «Аякс», но после размышлений принял окончательное решение остаться в Мадриде.
Ранее сообщалось, что удачная игра украинского стража ворот в последних матчах заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного голкипера, позиция Кепы теперь не так очевидна.
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